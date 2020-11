GZS: Na domu bi lahko delala četrtina zaposlenih

Analiza Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki zajema obdobje med 16. in 22. novembrom, je pokazala, da je delovno mesto tisto, ki najverjetneje doprinese največji delež okužb z novim koronavirusom. Kot najverjetnejši vir okužbe z novim koronavirusom je delovno mesto navedla četrtina od skupno 10.205 ljudi, ki so jih anketirali, je na sredini novinarski konferenci o aktualnih razmerah zaradi covida-19 povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Nuška Čakš Jager.

Takšne okužbe bi bilo mogoče preprečiti tudi z delom na domu. Na inšpektoratu za delo so pojasnili, da so od 1. oktobra do vključno 23. novembra prejeli 7663 obvestil delodajalcev o delu na domu. Ker podatke beležijo le po delodajalcih in ne tudi po posameznih delavcih, ocene tega, koliko delavcev trenutno dela na domu, ne morejo podati.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so ocenili, da bi lahko zaradi različnih omejitev na domu delala približno četrtina vseh zaposlenih. Podatkov o tem, koliko njihovih članov je organiziralo delo na domu in za koliko zaposlenih, ne beležijo, ker za to nimajo pravne podlage, so pojasnili.