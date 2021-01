GZS s predlogi za PKP 8 in za spremembo nekaterih vladnih odlokov

Med predlaganimi ukrepi je tudi podaljšanje ukrepa povračila fiksnih stroškov do konca junija, prav tako na GZS predlagajo oprostitev vračila prejetih pomoči tistim, ki zaradi vladnih odlokov niso mogli opravljati dejavnosti ali pa so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu.

Medtem ko vlada napoveduje podaljšanje ukrepa subvencioniranja čakanja na delo od doma najmanj do konca aprila, si v zbornici želijo podaljšanje tega ukrepa do konca junija. Prav tako predlagajo prilagoditev kriterija upravičenosti, pa tudi ugodnejšo obravnavo delodajalcev, ki ne smejo poslovati zaradi vladnih ukrepov.

Pri reševanju turizma je treba po mnenju zbornice dodatno pozornost nameniti za preživetje malih podjetij, povezanih s turizmom. Kot poudarjajo, so bili turistični boni v javnosti odlično sprejeta rešitev, ampak so reševali predvsem poslovanje dejavnosti z nastanitvenimi zmogljivostmi, medtem ko je vsa spremljajoča dejavnost (turistični vodniki, posredniki, prevozniki ...) v likvidnostnem krču.

Predlagajo tudi podporo podjetjem za udeležbo na domačih in tujih mednarodnih sejmih ter podporo organizatorjev poslovnega dogodka za dogodek z določenim številom udeležencev. Želijo si tudi, da država najemnikom poslovnih stavb in prostorov neposredno pomaga z namenskimi posojili in davčnimi ugodnostmi, namesto da obremeni najemodajalca.

Na GZS z namenom povečanja gibalne aktivnosti prebivalstva in spodbujanja teh dejavnosti predlagajo uvedbo bonov za športno-rekreativne dejavnosti v višini 100 evrov oz. za otroke med 10. in 18. letom v višini 50 evrov. Zavzemajo se tudi za uvedbo kulturnega bona za aktivnosti obiska kulturnih prireditev ali nakupa kulturnih dobrin (knjig) v enaki višini.

Med predlogi GZS je tudi subvencioniranje zaščitne opreme za preprečevanje širjenja koronavirusa v najbolj prizadetih institucijah ali dejavnostih, izenačevanje pogojev trgovinske dejavnosti malih trgovcev s trgovci z naftnimi derivati pri prodaji proizvodov, ki niso osnovna ponudba bencinskih servisov, zagotovitev finančnega inženiringa za poroštva na posojila SID banke vsem subjektom z visokim padcem v poslovanju in pozavarovanje terjatev do slovenskih kupcev.

GZS predlaga tudi spremembe nekaterih vladnih odlokov. Med drugim poudarjajo, da je treba sprostiti dejavnosti povsod, kjer je mogoče spoštovati pogoje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako je po mnenju zbornice na področju trgovine treba omogočiti vsem trgovinam enake pogoje pri prodaji blaga.

Predlagajo tudi prehajanje meja zaradi nujnih poslovnih razlogov brez napotitve v karanteno ali predložitve negativnega testa na prisotnost koronavirusa. Z določitvijo izjeme bo po prepričanju zbornice gospodarskim družbam omogočeno nemoteno poslovanje ter pridobivanje novih poslov v tujini.

GZS tudi predlaga, da vlada v uradnem listu ob vsakokratni spremembi odlokov oz. predpisov objavi čistopis zadnje različice, ki velja do naslednje spremembe oz. do časovnega roka, navedenega v sklepu. Poudarjajo namreč, da so ukrepi, ki si sledijo v kratkih časovnih razmikih, zaradi množice različic in popravkov nepregledni.