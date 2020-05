GZS v tretjem paketu pogreša podaljšanje čakanja na delo in pomoč glede najemnin

Kot so danes sporočili iz GZS, so v predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 zadovoljni s predlaganim ukrepom skrajšanega delovnega časa, saj je ministrstvo za delo upoštevalo večino njihovih stališč.

"Ministrstvo je zagotovilo, da bo sredstev za ta ukrep dovolj, kar pomeni, da bodo vsi zainteresirani gospodarski subjekti, ki bodo vložili popolno vlogo in izpolnjevali zahtevane kriterije, lahko v naslednjih petih mesecih koristili subvencijo za skrajšan delovni čas," so zapisali. Dodali so, da bodo ti subjekti v 15 dneh prejeli povratno informacijo o upravičenosti do subvencije, ko bodo konec meseca oddali evidenco delovnega časa za delavca, za katerega uveljavljajo subvencijo, pa bodo v največ 15 dneh prejeli sredstva.

Po predlogu bo subvencija na voljo delodajalcem, ki vsaj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela. Država bo subvencionirala od pet do 20 ur tedensko, subvencije pa bodo fiksne in bodo znašale do 448 evrov.

Niso pa na GZS zadovoljni s predlogom podaljšanja ukrepa čakanja na delo le za dejavnost turizma in gostinstva ter dejavnost igralnic, medkrajevni in drug potniški promet, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, dejavnost potovalnih agencij in organizatorje potovanj, in še to samo za junij.

GZS je spomnila, da je delovna skupina v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) še minuli ponedeljek uskladila, da se ukrep podaljša za tri mesece, da mora veljati za vse dejavnosti, čeprav ob zahtevnejšem merilu, ter da se omogoči možnost kombinacije čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

"V popravku predloga zakona tega usklajenega dogovora med delodajalci, sindikati in vladnimi predstavniki ni. Zato si prizadevamo, da bi bil sprejet amandma, ki bi omogočal koriščenje čakanja na delo vsem dejavnostim, ki jim bodo prihodki upadli za več kot 20 odstotkov, vsaj za mesec junij," so navedli.

V predlogu zakona tudi ni njihovega predloga, da bi država subvencionirala najemnine za dejavnosti, ki z odlokom vlade zaradi epidemije niso smele poslovati, so opozorili.