HAG-testi brezplačni v javnem zdravstvu, pri zasebnikih plačljivi

Tudi na nas se je obrnilo več oseb, ki so nam posredovali podatke o tem, češ da se vladni ukrepi in praksa ne skladajo, saj ponekod zaračunavajo hitro testiranje. Šlo je večinoma za zasebnike, ki so v tem primeru pravilno ravnali.

V drugem členu te uredbe je zapisano, da najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 evra na test brez davka na dodano vrednost.

V odloku je tako zapisano, da se sredstva za izvajanje presejalnega testiranja za učence osnovne šole, dijake in študente zagotavljajo iz državnega proračuna. Prav tako bo država financirala hitre antigenske teste, ko so ti potrebni za izpolnjevanje pogoja testiranosti na delovnem mestu, uporabnike zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter uporabnike bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Prav tako je v tretjem členu drugega odstavka zapisano, da pogoj PCT morajo izpolnjevati še osebe, ki so "uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka". In tudi za te odlok predvideva, da stroške za testiranje s testi HAG krije država.

Vindišar je na današnji tiskovni konferenci k temu dodal, da so hitri antigenski testi brezplačni v javnem zdravstvu."To so tako javni zdravstveni zavodi kot vsi koncesionarji. Pri teh je HAG-testiranje brezplačno. Vemo pa, da imamo še drugo možnost. To so zasebniki, pri katerih pa testiranje ni brezplačno."