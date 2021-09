Sovražna sporočila in grožnje z bombo, ker v lokal sprejema le tiste s pogojem C in P

Burna polemika o izpolnjevanju pogoja C in P, ko je družba bolj odprta zgolj za cepljene in prebolevnike, se je razplamtela tudi v Nemčiji. "Dobivam sovražne klice in sporočila, celo grožnje z bombo," pravi gostinec iz Hamburga, ki v svojem lokalu sprejema le goste, ki so cepljeni ali so covid preboleli. Ta pogoj v njegovi zvezni deželi omogoča blažje protikoronske ukrepe, kot sta daljši delovni čas in večje število gostov. Kritiki mu očitajo, da razdvaja družbo, sam pa pravi, da je njegova odločitev povsem ekonomska in da se ne bo pustil ustrahovati.