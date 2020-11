Ministrstvo o zavrnitvi prevoza okužene nosečnice: Zdravnik je ravnal po navodilih

V ponedeljek so v UKC Ljubljana prejeli nujni klic iz izolske bolnišnice, da takoj potrebujejo prevoz ene od bolnic v prestolnico. Pri pacientki v 31. tednu nosečnosti, ki je bila okužena s covid-19, je namreč prišlo do hudih zapletov, iz Izole v Ljubljano pa bi jo lahko najhitreje prepeljali z vojaškim helikopterjem, je poročal portal necenzurirano.si.A helikopter na Obalo ni prišel. Prevoz so zavrnili, saj niso želeli tvegati okužbe z novim koronavirusom. Pacientko so nato z reševalnim vozilom prepeljali v Ljubljano, kjer so zdravniki opravili carski rez in rešili otroka.

Dan pozneje pa nov zaplet. Iz bolnišnice v Murski Soboti bi morali na Pediatrično kliniko v Ljubljani prepeljati novorojenčka v inkubatorju. Tokrat vojaški helikopter ni vzletel zaradi tehnične okvare, rezervni helikopter pa ni bil na voljo. Tudi v tem primeru so morali novorojenčka v Ljubljano prepeljati z reševalnim vozilom, kar je trajalo neprimerno dlje, je še poročal portal.

"Po informacijah naših virov do takšnih zapletov in zamudnega reševanja prihaja že na tedenski ravni, v nekaterih primerih pa pride celo do smrtnih primerov. Zakaj piloti vojaških helikopterjev, ki dobivajo posebne dodatke za delo v času epidemije, zavračajo urgentne prevoze okuženih s covid-19?"so vprašali in poudarili, da v drugih evropskih državah s tem nimajo težav.

Na UKC Ljubljana so po poročanju Žurnala pojasnili, da trenutno ne obstaja možnost za prevoz bolnikov s covidom-19 s helikopterjem, saj da "preprosto ni varno, da bi leteli piloti v skafandru".