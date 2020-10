Hidroksiklorokin, razkužilo ... Katero od svojih 'čudežnih' zdravil uporablja Trump?

Jemanje antibiotika sumamed, dezinfekcijsko sredstvo v žilo, tablete hidroksiklorokina, 'zdravljenje' z UV-žarki ... To so le nekatera od 'čudežnih' rešitev za zdravljenje novega koronavirusa, s katerimi je ameriški predsednik javnosti postregel v zadnjih mesecih. Trumpovo 'velikodušno' deljenje nasvetov pa je (žal) vse prevečkrat padlo tudi na plodna tla. Prodaja hidroksiklorokina na recept je poskočila kar za 80 odstotkov, nek ameriški par pa je celo popil stekleničko klorokin fosfata, ki se sicer uporablja za čiščenje akvarijev, in posledice so bile usodne. Stroka opozarja pred nepremišljenim upoštevanjem njegovih predlogov, raziskovalci – bolj ali manj uspešno – svarijo pred škodljivostjo širjenja lažnih informacij. Javnost pa Trumpa zdaj posmehljivo sprašuje, katere od teh metod se je poslužil sam?

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump in prva dama Melania sta 2. oktobra potrdila, da sta okužena z novim koronavirusom. Oba sta sprva imela blage simptome okužbe, a so Trumpa še isti večer nato zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja preventivno hospitalizirali. Ameriški predsednik je sicer že tri po tem zapustil bolnišnico, njegov zdravnik pravi, da se počuti odlično. Svetovna javnost pa se že ves ta čas sprašuje, le katero od svojih 'čudežnih zdravil', uporabo katerih je v preteklih nekaj mesecih tako 'radodarno' svetoval okuženim, je ameriški predsednik (poleg remdesivirja, steroida deksametazona in koktajla protiteles) za zdravljenje covida-19 zdaj uporabil sam?

icon-expand Trump v preteklih nekaj mesecih ni skoparil z nasveti, kako pozdraviti in preprečiti okužbo z novim koronavirusom. FOTO: AP

Trump je eden največjih dezinformatorjev kar se tiče novega koronavirusa na svetu. Toliko napačnih podatkov, lažnih informacij in novic, kot jih je o covidu-19 v zadnjih desetih mesecih 'nablebetal' predsednik ZDA, javnosti namreč ni postregla nobena druga javna osebnost, je pokazala študija univerze Cornell. Ekipa ene najprestižnejših ameriških univerz je v tradicionalnih medijih po vsem svetu od 1. januarja pa do 26. maja analizirala kar 38 milijonov člankov, prispevkov in drugih novinarskih besedil, napisanih v angleščini, ki se nanašajo na Trumpove izjave v zvezi z virusom Sars-CoV-2. Našli so 522.472 časopisnih člankov, v katerih so se ponavljale ali stopnjevale neresnice, povezane s pandemijo koronavirusa. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) to poimenuje 'infodemija'. Strokovnjaki so dezinformacije razdelili v 11 kategorij, vse od teorij zarote, napadov na najuglednejšega ameriškega epidemiologa Anthonyja Faucija, pa do ideje, da je virus kitajsko biološko orožje.

Javnost - ne glede na vse, kar je izjavil - predsedniku ZDA in njegovi soprogi sicer nedvomno želi čimprejšnje okrevanje, zanimivo pa bo videti, ali je katero od naštetih metod zdravljenja, ki jih je predlagal, preizkusil tudi sam.

A Trumpova 'tema', ki velja za daleč najpopularnejšo, so 'čudežna zdravila'. Ta se pojavljajo v kar 295.351 člankih - več kot vseh ostalih deset skupaj, navaja 24sata. Težava, ki pa pri vsem skupaj niti najmanj ni zanemarljiva, je vpliv, ki ga Trump - kot ena najvidnejših političnih osebnosti v svetu - nedvomno ima. (Pre)številni Američani njegove besede jemljejo zelo dobesedno in tako v izogib okužbi ali zdravljenju s pridom preizkusijo katero od njegovih 'idej.' Največji naval na te čudežne napoje, je bil po Trumpovi novinarski konferenci 24. aprila, ko je na glas razmišljal o blagodejnih učinkih vbrizgavanja razkužil v kri kot enem od zdravil za koronavirus. Podobno se je zgodilo, ko je veselo promoviral in celo spodbujal zdravljenje s hidroksiklorokinom, zdravilom proti malariji, ki se je kasneje v boju s koronavirusno boleznijo izkazalo kot neučinkovito. Zdravil bi tudi z obsevanjem z UV-žarki Najprej je Trump pred nekaj meseci medicinsko stroko dobesedno osupnil z izjavami, da je novi koronavirus mogoče zdraviti z neposrednim vbrizgavanjem sredstva za razkuževanje v žilo. Na eni od svojih rednih novinarskih konferenc je tako predlagal injiciranje izopropilnega alkohola v telo. A ni ostalo le pri tem. Nadaljeval je z idejo o izpostavljanju covid bolnikov UV-žarkom. Tudi takrat so mu prisluhnili mnogi sonarodnjaki in seveda se tudi ta 'poskus' ni končal dobro. Preventivno jemanje zdravila za malarijo mu ni pomagalo 'ubežati' koroni Maja je nato razkril, da sam kot preventivo proti okužbi s koronavirusom jemlje hidroksiklorokin, zdravilo proti malarij. Trump je to zdravilo sicer že pred tem promoviral kot potencialno rešitev v izogib okužbi, nato pa ga je - kljub opozorilom strokovnjakov glede uporabe - tudi sam začel uživati. Študije so nato pokazale, da hidroksiklorokin ne pomaga pri zdravljenju covida-19.

Če bi 'dr. Trump' priporočal zaužitje pol litra čistila za straniščno školjko na vsakih osem ur, bi se gotovo našel nekdo, ki bi preizkusil tudi to, so pikri nekateri ameriški mediji.

Trump je ob tem dejal, da je zdravnika Bele hiše vprašal, ali je dobro jemati omenjeno zdravilo, slednji pa mu je odgovoril, naj nadaljuje, če želi. "Jemljem ga že teden in pol in sem še zmeraj tukaj. Presenečeni bi bili, koliko ljudi ga uživa, zlasti zdravstveni delavci v prvi obrambni liniji pred virusom. Slišal sem že veliko dobrih zgodb o tem zdravilu," je Trump še enkrat presenetil javnost. Oglaševal je tudi hrvaško zdravilo in krvno plazmo Pred pol leta je nato sporočil še, da obstaja tudi 'magična' kombinacija zdravil, ki daje upanje za zdravljenje koronavirusne bolezni. Gre za antibiotik azitromicin oziroma sumamed, ki ga zdravniki predpisujejo za zdravljenje okužb dihal in mehkih tkiv. Odkrili so ga leta 1980 v Zagrebu, v takratnem raziskovalnem centru Plive. Koronavirus pa bi prvi mož ZDA zdravil tudi s krvno plazmo. Nekje konec avgusta je namreč oznanil, da je ameriška uprava za hrano in zdravila izdala soglasje za nujno uporabo rekonvalescentne plazme (krvne plazme bolnikov, ki so preboleli covid-19 - op. p.) za zdravljenje koronavirusa pri hospitaliziranih bolnikih. "To je zgodovinski dan, kar se tiče koronavirusa. Gre za zdravljenje z rekonvalescentno aplazmo. To nima nič s politiko. Gre za življenje in smrt," je dejal. Ob tem gre sicer dodati, da se poskusno zdravljenje s krvno plazmo prebolevnikov obeta tudi v Sloveniji. A tudi pri nas je tovrstna pomoč še v povojih študije in dokazov o učinkovitosti tovrstnega zdravljenja zaenkrat tako še ni.

icon-expand Zdaj, ko sta Donald Trump in njegova soproga Melania pozitivna na koronavirus, se javnost sprašuje, ali bo predsednik ZDA upošteval katerega od svojih nasvetov za zdravljenje. FOTO: AP