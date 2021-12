Zaradi obiska inšpektorjev ostale zaprte tudi praznične hiške v Kopru

Decembrska gostinska ponudba po državi je še vedno predmet razprav. Zaradi obiska inšpekcije so konec tedna ostale zaprte tudi hiške na Titovem trgu v Kopru, so sporočili s tamkajšnje občine. Z vladnim odlokom, ki je posegel v ponujanje hrane in pijače na stojnicah, so božično-novoletni sejmi po mestih spremenili svojo podobo. Na dopoldanski novinarski konference vlade o covidu-19 bosta sicer sodelovala tudi predstavnik Finančne uprave RS (Furs) in v. d. glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin.

Vlada je z odlokom prepovedala prodajo hrane in pijače na božičnih sejmih, kar je naletelo na negodovanje gostincev, saj je bilo to sporočeno šele na začetku decembra, ko so že nabavili zaloge in najeli zaposlene. Vlada je vztrajala, da so prisluhnili predlogu strokovne posvetovalne skupine, ki meni, da je tveganje za prenos okužbe ob sproščenem vzdušju preprosto preveliko. Nekatere občine so se zato odločile, da sejmov in praznovanj letos ne bodo pripravile, ponekod pa bodo ti ob upoštevanju vseh ukrepov organizirani v okrnjeni obliki.

icon-expand Zaprtje stojnic na Pogačarjevem trgu. FOTO: Luka Kotnik

V Ljubljani so najprej sledili vladnemu odloku in prejšnjo soboto zaprli hišice z gostinsko ponudbo, hišice z darilnim programom pa so ogradili in uredili vstopno-izstopno točko. Nato pa je direktor Ljubljanskih parkirišč in tržnice Andrej Orač v sredo sporočil, da je na Pogačarjevem trgu tržnična prodaja mogoča tudi za gostince. A finančni inšpektorji so v četrtek vse štiri stojnice s hrano in pijačo na ljubljanski tržnici zaprli. Ko so inšpektorji stojnice s hrano in kuhanim vinom zapečatili, je odvetnica najemnikov napovedala pritožbe na odločbe. Te, pravi, so pomanjkljivo obrazložene, povrh vsega gre za tržnično dejavnost, kjer se hrano in pijačo lahko kot osnovno živilo prodaja brez preverjanja pogoja PCT. Nelogičnosti bo, pravi, če bo treba razjasnjevala tudi na ustavnem sodišču.

V Mariboru pa štirje gostinci od petka spet izvajajo gostinsko dejavnost (s ponudbo pijače oz. toplih napitkov, ne pa tudi hrane) v hišicah, ki so nameščene na Trgu Leona Štuklja. Gostinci pri obiskovalcih preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT, strežba je izključno sedeča. Zavod za turizem Maribor v okviru sodelovanja z gostinci na trgu ne organizira sejma ali tržnice, ampak uredi rabo javne površine in infrastrukturo ter jo da v najem ponudnikom, ki so kot poslovni subjekti neposredno odgovorni pristojnim službam. Kot so sporočili, je prizorišče gostinske dejavnosti na trgu preverila inšpekcijska služba, ki nepravilnosti ni ugotovila, zato so hišice za zdaj ostale odprte.