Hitre teste mora v podjetjih izvajati zdravstveno osebje

Podjetja lahko v skladu s sedmim protikoronskim zakonom od države dobijo pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na novi koronavirus. Na ministrstvu za delo ob tem pojasnjujejo, da mora biti testiranje izvedeno na strokovno sprejemljiv način in ga mora opravljati usposobljeno zdravstveno osebje.

V skladu z zakonom so do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega upravičene pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Pomoč bo izplačevala Finančna uprava RS na podlagi posebne vloge, ki bo v njenem informacijskem sistemu predvidoma dostopna v četrtek, oddati pa jo bo treba najpozneje do 30. januarja. Vlada je subvencioniranje nakupa hitrih testov v sedmi protikoronski zakon vključila s ciljem zagotoviti ustrezno zaščito pred okužbami in širjenjem virusa. Po njenih ocenah bo ponujeni znesek zadoščal za nakup petih testov na zaposlenega.

icon-expand Tudi v podjetjih morajo testiranje s hitrimi testi izvajati za to usposobljeni zdravstveni delavci FOTO: Aljoša Kravanja

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa so danes pojasnili, da lahko ukrep testiranja na prisotnost novega koronavirusa pri delodajalcih uvrstimo med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Delodajalci ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu sprejemajo na podlagi ocene tveganja. V primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na to oceno, kar nevarnost za okužbo z novim koronavirusom nedvomno je, opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe.