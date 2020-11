Hitri antigenski testi: ministrstvo izdalo navodila, znan tudi način financiranja

Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje se v Odredbi tako na novo določi, da delodajalec zagotavlja redno testiranje zdravstvenih delavcev na prisotnost virusa Sars-CoV-2. Testiranje je tudi obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z novim koronavirusom, in sicer najmanj enkrat tedensko znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je ta pojavila.

V kolikor se je v ustanovi, kjer zdravstveni delavci delajo, pojavila okužba, to pomeni, da se bodo morali testirati najmanj enkrat tedensko in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi.

Testiranje se v organizacijski enoti izvaja od pojava okužbe z virusom Sars-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi. Delodajalec mora spremljati število in vrsto opravljenih testov ter število pozitivnih izvidov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Testiranje zdravstvenih delavcev, ki so že preboleli okužbo, ni obvezno. Testiranje in poročanje se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov, in sicer od ponedeljka, 23. novembra, naprej. Delodajalec v celoti uvede testiranje zdravstvenih delavcev najpozneje do 7. decembra, izhaja iz Odredbe. Ta je bila danes tudi objavljena v Uradne listu.

V navodilih glede financiranja mikrobioloških preiskav na virus Sars-CoV-2 iz državnega proračuna pa je podrobneje določeno, da se poleg Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NZLOH) s svojimi oddelki in dislociranimi enotami ter Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, lahko te neposredno pri pacientu opravljajo tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom določi minister za zdravje. To so zdravstvenih domovi po Sloveniji, bolnišnice in nekateri koncesionarji na primarni ravni.