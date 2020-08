Hitri testi: koliko stanejo, zakaj so težave z dobavo, komu so namenjeni

Prejšnji teden je odmevala zgodba o petletniku, ki je na celjski urgenci po vnetju rane kar 21 ur čakal na kirurški poseg. Otroka so kljub bolečinam in visoki vročini, ki je bila posledica sepse, poslali domov, saj da morajo za nadaljnjo obravnavo najprej pridobiti izvide testa na koronavirus. Deček je bil operiran šele po 21 urah, ko je zdravnik ocenil, da je stanje preresno, da bi še naprej čakali na rezultat. Izvid testa – ki je bil negativen – pa so dobili šele po 33 urah.

V Sloveniji so poleg klasičnih testov, s katerimi vsakodnevno jemljejo brise potencialno okuženim, na voljo tudi tako imenovani hitri testi, pri katerih zdravnik praviloma dobi izvid že v dobri uri. Zakaj se v takšnih urgentnih primerih – sploh, če gre za otroka – torej tudi ne uporabijo?

V celjski bolnišnici so s prstom pokazali na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), saj da te teste po navodilih laboratorija lahko uporabijo"le v najnujnejših primerih".

Na NLZOH so pritrdili, da so hitri testi "dražji in jih zaradi trenutne epidemiološke slike na tržišču ni dovolj". Zato njihovo uporabo omejujejo na nujne vzorce"za bolnike, ki so življenjsko ogroženi". A stopnjo nujnosti, kot izpostavljajo, ocenijo zdravniki, ki obravnavajo bolnika in najbolje poznajo njegovo zdravstveno stanje.

Za 14 dni dobijo največ 200 hitrih testov, v zadnjem tednu za polovico manj

V laboratoriju na vsakih 14 dni prejmejo nove reagente za hitre teste, a nikoli več kot 200, pri čemer se je količina dobavljivih reagentov v zadnjem tednu prepolovila. "Povpraševanje po testih namreč močno presega proizvodne zmožnosti proizvajalca, zato dobav kljub velikim naporom slovenskega dobavitelja ni mogoče povečati," pojasnjujejo na NLZOH.

Razpoložljive teste nato razdelijo po bolnišnicah glede na njihovo velikost. Kot navajajo v laboratoriju, za UKC Maribor, denimo, trenutno lahko zagotovijo 10 hitrih testov na dan, za SB Celje pa štiri.

Kako točno pa poteka dobava? "Teste naročajo pooblaščene osebe za nabavo znotraj NLZOH v skladu z razpoložljivimi zalogami v posameznem laboratoriju. Stanje zalog spremljamo tudi centralno za celotni NLZOH. Reagente naročamo pri dobaviteljih, ki so izbrani preko postopkov javnega naročanja in so slovenski zastopniki tujih proizvajalcev," so povedali.

Dodajajo, da stremijo k zalogam, ki bi pokrile dvomesečno delovanje laboratorija, "vendar pa je v fazi rasti potreb po testiranju takšno zalogo nemogoče natančno opredeliti in velikost potrebnih zalog nenehno pregledujemo".

Dobavni roki znašajo v povprečju od 14 do 21 dni. "Razen v primeru, ko povpraševanje preseže proizvodne kapacitete proizvajalca. Za take primere je izjemno pomembna komunikacija s slovenskimi dobavitelji, da nas o vseh spremembah pravočasno obveščajo," so še pojasnili na NLZOH.

Klasični test stane 65 evrov, hitri pa 110 evrov

Kot razlog za omejevanje hitrih testiranj navajajo tudi to, da so takšni testi dražji. Kakšna je torej razlika v ceni? "Klasični test, ki ga izvajamo v serijah v Sloveniji že od začetka epidemije, stane 65 evrov, hitri test pa zaradi višje cene reagenta 110 evrov," povedo na NLZOH.

O razpoložljivosti reagentov za izvedbo hitrega testa so obveščeni sproti, dodajajo. "Količine so povezane s proizvodnimi kapacitetami proizvajalca in naša izkušnja je, da proizvajalci pri odločanju o dobavah dosledno upoštevajo vrstni red naročil, ki jih prilagajajo svojim proizvodnim kapacitetam," še pojasnjujejo.