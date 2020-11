Bolnišnice kupujejo hitre teste: 'Ni nujno, da je tisto, kar je najdražje, tudi najboljše'

Kot prvi so hitre antigenske teste sredi poletja preizkusili v ljubljanskem UKC. Z njimi testirajo nizkorizične osebe in tiste, ki jih sprejmejo v bolnišnico. Za tak test klinični center odšteje 30 evrov, kar ga uvršča med najdražje na seznamu potrjenih testov.

"Po mojem vedenju je to edini test, ki je bil takrat sprejemljiv, zato da bi v Sloveniji pričeli s testiranji in da bi videli, ali so antigenski testi sploh primerni, da jih uporabljamo v katerem koli delu družbe," pravi direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar.

UKC javnega razpisa za nabavo hitrih testov sicer še ni zaključil, so pa to že storili v jeseniški bolnišnici, kjer bodo za test odšteli rekordnih 40 evrov. Kar osemkrat manj oziroma dobrih 5 evrov pa stane test, ki so ga izbrali v Slovenj Gradcu. "Pričakovali smo 100-odstotno specifičnost. Seveda pa že od prej vemo, da je občutljivost lahko manjša," je ob tem povedala predstojnica oddelka za mikrobiologijo v SB Slovenj Gradec Irena Piltaver Vajdec.

Kot še pravijo v edini koroški bolnišnici, je na odločitev v veliki meri vplivala tudi cena. Ker imajo svoj mikrobiološki laboratorij, so preizkušali kar pet različnih testov in na koncu izbrali najcenejšega. "So pa nas testi tudi presenetili, ker je bila občutljivost relativno visoka, tako da zadostujejo vsem našim kriterijem in uporabi," je še dejala Piltaver Vajdečeva.

Seznam učinkovitih hitrih antigenskih testov pa je pripravila posebna strokovna skupina. "Občutljivost testov naj bi bila vsaj 90-odstotna, specifičnost pa vsaj 97-odstotna. In na seznamu so vsi testi, za katere v skupini vemo, da jih nek slovenski distributer ponuja," je pojasnila dr. Viktorija Tomič, predsednica strokovne skupine za hitre antigenske teste HAGT.

S cenami testov pa se strokovna skupina ni ukvarjala. Nanje bi s skupnim javnim naročilom lahko vplivala država. A kot pravijo na zdravstvenem ministrstvu, se za skupni razpis niso odločili, saj da bolnišnice niso izkazale dovolj zanimanja. Se pa cenovnih odstopanj zavedajo, zato minister Tomaž Gantar že pripravlja sklep, s katerim bo določil najvišjo ceno.

"Ni nujno, da je tisto, kar je najdražje, tudi najboljše. Najbolje je preveriti," pravi Tomičeva – a to lahko v praksi storijo le bolnišnice z lastnim mikrobiološkim laboratorijem.