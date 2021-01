Kako zanesljivi so hitri testi? MZ: Rezultati bodo znani 'v kratkem'

Dvomi o zanesljivosti hitrih testov, ki jih je za Slovenijo dobavilo podjetje Majbert Pharm, so se pojavili že pred časom."Boli me srce, kaj delamo," je za našo rubrikoDejstva ogorčena dejala vodja diagnostičnega laboratorija v Zdravstvenem domu Trebnje Darinka Oštir Mevželj.Kot so razkrile fotografije, ki nam jih je predložila, so bili rezultati testov nejasni in razmazani. A poleg dvomljivih dobaviteljev so pomisleke vzbujale tudi neustrezne paličice, zaradi katerih so v Ljubljani začasno ustavili testiranje.

Kot so sporočili z Ministrstva za zdravje (MZ), so pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, hrano in okolje (NLZOH) zaradi vsega omenjenega naročili uradno verifikacijo hitrih testov, rezultati naj bi bili znani "v kratkem". A po poročanju Radia Slovenije naj bi bila ta objava z danes že prestavljena na prihodnji teden.