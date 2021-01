Hitri testi le 81-odstotno občutljivi, pri asimptomatskih osebah le 44-odstotno

Po začetku množičnega testiranja s hitrimi testi v Sloveniji se je pod vprašanjem znašla njihova kakovost in zanesljivost - kot kaže poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, z dobrih razlogom. Dobavljeni kitajski testi so namreč le 81-odstotno občutljivi, kljub temu, da so razpisni pogoji določali 90-odstotno občutljivost. Ta odstotek je še manjši pri asimptomatskih osebah, pri katerih testi dosegajo le 44-odstotno občutljivost. Težav ne predstavljajo le lažno pozitivni, temveč predvsem lažno negativni testi.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je opravil verifikacije hitrih antigenskih testov, ki jih je vlada kupila od podjetja Majbert Pharm, ki so se v središču pozornosti znašli zaradi kritik o nezanesljivosti in slabi kakovosti. Pod drobnogledom pa so tudi sam razpis ter posredniki, ki so z dobavo hitrih testov dobro zaslužili. Gre namreč za znane kriptopiramidaše, ki so se na družbenih omrežjih bahali z 'odličnim poslom' ter objavljali posnetke svojega luksuznega življenja.

Nacionalni laboratorij v svojem poročilu sprva ugotavlja, da imajo testi oznako CE in IVD, kar pomeni, da je bila po navedbah proizvajalca opravljena klinična validacija na 273 preiskovancih. Od 73 pozitivnih s PCR je bilo 70 pozitivnih tudi s HAT. Vsi PCR pozitivni preiskovanci so bili po navedbah proizvajalca opredeljeni kot simptomatski. Vseh 200 PCR negativnih preiskovancev je bilo negativnih tudi s HAT in so bili opredeljeni kot brezsimptomni. Proizvajalec tako navaja 95,9-odstotno občutljivost in več kot 99,9-odstotno specifičnost testa, "s čimer je test glede analitskih sposobnosti zadostil razpisnim pogojem v postopku javnega naročanja, nacionalnim priporočilom za uporabo HAT in priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije,"je razvidno iz poročila. A vlada oziroma ministrstvo za zdravje kakovosti in zanesljivosti testov oziroma resničnosti navedb proizvajalca pred nakupom niso preverjali.

Nacionalni laboratorij je med 11. in 17. januarjem analiziral 1868 vzorcev pri 934 preiskovancih. Od tega so 934 vzorcev analizirali z metodo PCR in 934 vzorcev s HAT. 374 oseb je imelo simptome covida-19, 560 oseb pa je bilo brez simptomov.

Analiza nacionalnega laboratorija je sedaj pokazala, da je občutljivost (oziroma verjetnost, da bo test pozitiven pri osebah, ki so resnično bolne) dobavljenih hitrih testov le 81,69-odstotna, medtem ko je specifičnost 99,59-odstotna. Gledano iz drugega zornega kota - vsak peti opravljeni hitri test ne pokaže pravilnega rezultata. Lažno negativnih rezultatov je bilo 37, lažno pozitivni pa so bili trije, je še razvidno iz poročila NLZOH. Spomnimo, da so razpisni pogoji določali 90-odstotno občutljivost dobavljenih hitrih testov. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajnepa je včeraj na novinarski konferenci zatrjevala, da je laboratorijsko preizkušanje hitrih antigenskih testov pokazalo, da so "občutljivi in specifični glede na zagotovila proizvajalca ter tako zadoščajo kriterijem nacionalnih smernic in kriterijem WHO". A kot že omenjeno - proizvajalec je navajal 95,9-odstotno občutljivost (laboratorijska analiza je pokazala na 81-odstotno). Nacionalna skupina za hitre teste pa je določila specifikacije za hitre antigenske teste, ki morajo dosegati vsaj 90-odstotno občutljivost v neodvisni verifikaciji in > 98-odstotno specifičnost.

Občutljivost pri asimptomatskih osebah le 44-odstotna Občutljivost hitrih testov je sicer nekoliko višja, če gledamo le osebe, ki imajo simptome okužbe - v tem primeru je analiza NLZOH pokazala 85,33-odstotno občutljivost HAT. A na drugi strani ta odstotek strmoglavi v skupini asimptomatskih preiskovancev. Občutljivost pri osebah, ki nimajo simptomov bolezni, je namreč zgolj 44,44-odstotna (specifičnost je pri tej skupini 100-odstotna). Občutljivost testov je najvišja v pri osebah "z najvišjim virusnim bremenom" oziroma pri tistih, ki imajo nizke Ct vrednosti, še kaže poročilo. (Ct vrednost pomeni število ciklov PCR, ki so potrebni, da fluorescenca vzorca preseže v naprej določen prag. Čim manjša je Ct vrednost, tem večja je predvidena količina nukleinske kisline virusa. Pri večini testov PCR je mejna vrednost za pozitivni rezultat Ct <40. Bolniki v zgodnjem obdobju okužbe imajo običajno vrednosti Ct 20 do 30 ali manj.) Celotno poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano si lahko ogledate na tej povezavi. Čez dan se bodo odzvali tudi v pisni izjavi za javnost. Rezultat ne sme povzročiti občutka lažne varnosti A prav občutljivost hitrih testov je ključnega pomena, njihov namen je zaznati (tudi asimptomatske) okužbe med prebivalci, ki jih sicer morda ne bi, ter s tem preprečiti nadaljnje širjenje virusa. "Verifikacija potrjuje, da je pri uporabi HAT izjemnega pomena, da se preiskovancem pravilno predstavi vrednost negativnega rezultata, ki ne sme povzročiti občutka lažne varnosti,"opozarjajo v poročilu NLZOH. In še: Osnovni namen uporabe HAT je namreč čim hitrejša napotitev oseb z visokim virusnim bremenom v samoizolacijo v populacijah, ki jih ne zmoremo testirati s PCR-metodo. Ob tako nizki občutljivosti hitrih testov pa se pod vprašaj postavlja verodostojnost uradnih številk, ki jih dnevno sporoča vlada - in predvsem, na podlagi katerih se določajo kriteriji za zaostritev in sproščanje koronskih ukrepov po državi. Eden ključnih kriterij za sproščanje je namreč 7-dnevno povprečje okužb. Razmazani madeži, nečitljivi in nejasni rezultati

O neprimernosti in neverodostojnosti dobavljenih hitrih testov, ki dajejo nejasne in nečitljive rezultate, so že v začetku januarja poročali v rubriki Dejstva. Za njih je spregovorila vodja Diagnostičnega laboratorija Zdravstvenega doma Trebnje Darinka Oštir Mevželj, ki ima35 let delovnih izkušenj, 10 let pa je vodja laboratorija. "Ne stojim za temi testi in si želim, da se to množično testiranje s temi hitrimi antigenskimi testi čim prej ustavi", je povedala. Da je nekaj narobe, se je po njenih besedah pokazalo že prvi dan, ko so prejeli teste, saj pri nadzoru kakovosti ni bilo odziva. Poleg tega so bile testom priložene paličice za žrelo, ne za nos, s katerimi je mogoče poškodovati paciente.

Kako donosno je lahko testiranje, kaže primer Zdravstvenega zavoda Zdravje, ki je v lasti kirurga Marka Bitenca. Sicer člana covidne strokovne svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, ki je blizu stranki SDS. In prav njegov Zdravstveni zavod Zdravje je opravil daleč največ testov in prav Bitenc tudi po novem letu in novem sistemu kot edini koncesionar ob zdravstvenih domovih nadaljuje z jemanjem brisov.