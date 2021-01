Težave s hitrimi testi: odpoklic reagentov v zdravstvenih domovih

Ali ta napaka vpliva tudi na zanesljivost hitrega testa? Kot so nam pojasnili, ne gre za napako samega testa, ampak snovi, s katero preverjajo njegovo zanesljivost. Slaba kakovost tega reagenta torej ne pomeni nujno tudi, da je test nezanesljiv.

Glede tega, kako velika je napaka, ima stroka različna mnenja. Medtem ko nekateri pravijo da zaradi tega s testi niso imeli posebnih težav, na drugi strani iz diagnostičnega laboratorija v Trebnjem pravijo, da je bilo nepravilnosti s testi že preveč in da bi morali - še posebej zdaj, ko z njimi vsak teden testirajo učitelje - biti zanesljivi.

V Majbert Pharmu pojasnjujejo, da gre za napako v koncentraciji reagenta, ter da so zadevo sanirali že v začetku januarja, danes pa le poslali obvestilo izvajalcem, naj jim vrnejo še preostale reagente z napako - če jih še imajo.

Sicer pa Agencija za zdravila še vedno opravlja inšpekcijski nadzor v Majbert Pharmu. Kot so nam napisali, za enkrat še niso zaznali, da bi bilo s testi ogroženo javno zdravje. Napako hitrih testov so prvi razkrili na portalu Necenzurirano.

V sredo je sicer v javnost prišla informacija, da je bilo na ponedeljkovem testiranju zaposlenih v Osnovni šoli Polzela skoraj 19 odstotkov testiranih pozitivnih, kar odstopa od državnega povprečja pozitivnih rezultatov na hitrih testih. Zaposleni so pozneje opravili tudi PCR teste, ki so dali negativne rezultate. Na ministrstvu so zagotovili, da ta primer ni povezan z zamenjano serijo testov z začetka januarja.