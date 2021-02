Gorenjska zaradi lažno pozitivnih testov skoraj 'počrnela'

Gorenjska regija se je po ponedeljkovem testiranju šolnikov znašla na robu črnega območja, ko bi se šole in vrtci znova zapirali. A večina testov, ki so v enem samem dnevu tako zelo poslabšali epidemiološko sliko, je bila lažno pozitivna. Na NIJZ zagotavljajo, da jih ne bodo upoštevali v statistiki. Pa je to res?

Kako lažno pozitivni hitri testi vplivajo na odpiranje in zapiranje države? Vprašanje, ki si ga po zadnjem primeru iz Kranja, kjer je bilo na hitrih testih pozitivnih kar 146 zaposlenih v vrtcih in šolah, na PCR pa skoraj nobeden, postavljajo številni.

V ponedeljek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v gorenjski regiji potrdili 279 novih primerov okužb, med katerimi je 146 že omenjenih šolnikov. Vnovično testiranje je pri večini pokazalo, da niso okuženi. Pa vendar so jih zapisali v dnevno statistiko, ki zdaj kaže občutno slabšo epidemiološko sliko v regiji. Da se razmere na Gorenjskem slabšajo, je na včerajšnji novinarski konferenci izpostavila tudi vladna govornica Maja Bratuša. V ponedeljek je bilo sedemdnevno povprečje okužb pri 116, v torek je poskočilo že na 134, je poudarila. Prevedeno v oranžno-rdeče-črno lestvico to pomeni, da je Gorenjska že zelo blizu ponovnemu zapiranju šol in vrtcev.

icon-expand Epidemiološka slika po regijah – faze – na dan 1. februarja 2021 FOTO: Vlada RS

A če odštejemo lažno pozitivne šolnike, je slika celo boljša kot na začetku tedna, Gorenjska pa trdno v rdečem območju. Kako torej odgovorni ravnajo v takšnih primerih? "Če NIJZ izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine dela, ki je na podlagi enakega načina testiranja določil še drugi način testiranja in so rezultati različni, o tem obvesti NIJZ, NIJZ podatek popravi v dnevni statistiki," so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Vendar pa hiter pregled statistike teh besed ne potrdi. Primer: pretekli torek so sporočili, da je bilo dan prej pozitivnih 1652 testov. Med njimi je bilo 17 polzelskih učiteljev, ki so bili pozitivni na hitrih testih. Dodatno PCR-testiranje je okužbo potrdilo le pri dveh, a se kljub temu ponedeljkovo število v statistiki ni spremenilo.

icon-expand Testiranje FOTO: Shutterstock

Irena Grmek Košnik iz kranjske območne enote NIJZ je v pogovoru za STAzagotovila, da bodo lažno pozitivne izbrisali iz statistike, ni pa znala pojasniti, kaj je šlo narobe pri ponedeljkovem testiranju. Osebno ocenjuje, da je verjetno šlo za nestabilnost energentov. "Vsekakor pa bo treba za naprej sprejeti neke kolektivne ukrepe, da se kaj takega ne bo več ponovilo," je poudarila. Ključno se ji sicer zdi, da podatki ponovnega testiranja kažejo na umirjene razmere v gorenjski regiji. Na podobna vprašanja je na redni vladni novinarski konferenci odgovarjala tudi predstojnica Območne enote NIJZ Ravne na Koroškem Neda Hudopisk. Kot je dejala, morajo biti sistemske odločitve sprejete na nacionalnem nivoju: "To pomeni, da potrebujemo algoritme, kako bomo postopali v primerih, ko imamo hitri testi pozitiven in potem PCR-test negativen." Algoritme oziroma navodila, ki bi jih pričakovali že pred uvedbo hitrih testov ali pa vsaj pred začetkom množičnega testiranja učiteljev. Kot smo izvedeli, pa jih še danes ni. Kljub odstopanjem so hitri testi izjemnega pomena za javno zdravje, je ob tem poudarila Neda Hudopisk, saj so edini način, da okužene osebe hitro identificiramo in jih umaknemo iz populacije. PCR-testi so zanesljivejši, vendar zahtevajo določene kapacitete, višja je tudi cena, rezultate se obdeluje dlje časa. Ko je treba v čim krajšem času testirati več tisoč učiteljev, zato preprosto ne pridejo v poštev, pa je odločitev za hitre teste utemeljeval direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik Aleš Rozman. "Dobiti idealne rešitve v tej situaciji se ne da, delamo s tistim, kar imamo," je zaključil. Epidemiološke razmere v državi Odgovora na vprašanje, kako hitri testi vplivajo na epidemiološko sliko v državi in ali bomo zaradi njih pozneje prešli v naslednjo fazo odpiranja, ne bomo dobili. Pozitivnih hitrih testov namreč v večini primerov ne preverjajo dodatno. Vseeno pa lahko na podlagi podatkov trdimo, da se kaže luč na koncu predora. Število aktivnih primerov (gre za oceno) namreč od sredine januarja počasi upada. V ponedeljek jih je bilo 17.252, kar je približno 7000 manj, kot smo jih imeli še dva tedna prej.