O (ne)smiselnosti in (ne)zanesljivosti hitrih testov

Tako pride do situacij, ko lahko greste h kozmetičarki na pedikuro brez testa, a če želite, da vam ta ista oseba še nalakira nohte, za to potrebujete negativen izvid. Brez testa se lahko odpravite k frizerju (za to storitev testiranje ni obvezno niti za zaposlene), hkrati pa k pasjemu frizerju ne morete odpeljati svojega štirinožnega prijatelja – test morate opraviti tako vi, kot pasji frizer. Tudi pri ogledu nepremičnine negativen izvid testa potrebujeta tako nepremičninski posrednik (oziroma prodajalec, če gre za zasebno ponudbo), kot kupec.

Za dodatno nejevoljo so poskrbele nekatere vladne odločitve, pri katerih dejavnostih je izvid negativnega testa obvezen za zaposlene, pri katerih za zaposlene in potrošnike in pri katerih test ni potreben.

Po tem, ko je vlada začela pogojevati odpiranje (gospodarskih) dejavnosti z obveznim testiranjem, se je pritisk na točke, kjer ta testiranja izvajajo, močno povečal. "Čakajočih, ki so prišli na odvzem peš ali z vozilom, je bilo zelo veliko, zato so morali člani civilne zaščite že veliko pred načrtovanim koncem jemanja brisov številne zainteresirane zavrniti in jih povabiti na testiranje naslednji dan," nam je sporočil Ervin Čurlič iz regijskega štaba CZ za severno Primorsko ter priložil fotografijo dolge vrste ljudi, ki se je vila pred točko za odvzem brisa v Novi Gorici.

Vsa nesmiselnost sprejetega odloka se kaže tudi v praksi, dodaja sogovornica. "Kozmetični saloni v večini ostajajo zaprti. Telefoni ostajajo tiho. Delo se izvaja na črno, saj stranke ne potrebujejo testov za vstop v dnevne sobe. Pojavili so se novi termini, kot so medicinska manikura in medicinska nega obraza. To obsojamo in opozarjamo, da s takim postopanjem kozmetični saloni zapirajo svoja vrata, naša panoga pa izumira. Raste delo na črno in se množi siva ekonomija, " je še jasna Zupan Josipovićeva.

V Kozmetičnem združenju Slovenije so nad temi potezami vlade tako ogorčeni, da so se prejšnji teden obrnili celo na ustavno sodišče. "Z novim odlokom o obveznem testiranju se zgolj nadaljuje neenaka obravnava naše dejavnosti, pri čemer je za tako stanje vedno manj strokovnih razlogov. Zato bomo vztrajale pri tem, da ustavnost in zakonitost sprejetih ukrepov presodi sodišče," nam je povedala njihova predstavnica Mateja Zupan Josipović .

Tudi v TZS so navedli, da je za podjetja največjo oviro predstavljal dostop do izvajalcev testiranj, saj so morali testiranja opraviti v neugodnem času, to je ob koncu tedna in na praznik. "Za podjetja je ključno, da dobijo pravočasno informacijo o tem, katere korake morajo narediti v primeru novih obveznosti, da se lahko organizirajo na čim bolj racionalen način – tudi glede na lokacijo, kjer poslujejo," so poudarili.

Kot so opozorili v OZS, se zaradi težav z razpoložljivostjo testov nekateri zaposleni niso mogli testirati, zato njihovi delodajalci niso mogli zagnati dejavnosti. Povpraševanje po testih je ogromno, zato je podobne težave pričakovati tudi v prihodnje, so prepričani.

Medtem so nekatera podjetja pri dostopu do testiranj za svoje zaposlene že naletela na težave, nekateri zaposleni pa se sploh niso mogli testirati, opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in Trgovinski zbornici Slovenije (TZS). Kot so navedli za STA , negotovo ostaja tudi kritje stroškov testiranj. Pričakujejo pa, da jih bo pokrila država.

Delodajalci morajo sami zagotoviti teste, in sicer v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu.

V zbornicah opozarjajo tudi na nejasnost glede kritja stroškov testiranja, ki posebej za podjetja z večjim številom zaposlenih niso majhen zalogaj. Glede na napovedi vlade na sredinem sestanku s predstavniki gospodarskih zbornic v OZS pričakujejo, da jih bo krila država – tudi za testiranja minuli konec tedna. Smiselno bi bilo, da vlada to uredi v devetem protikoronskem zakonu, menijo. Tudi v TZS poudarjajo, da so predstavniki vlade zagotovili kritje teh stroškov.

Na gospodarskem ministrstvu so v torek sicer zagotovili, da si prizadevajo za sofinanciranje testiranj za delodajalce. Kot so spomnili, se je državno sofinanciranje po sedmem protikoronskem zakonu izteklo, a si prizadevajo za dodatna sredstva za pomoč. V okviru sedmega protikoronskega zakona so bili delodajalci upravičeni do enkratne pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega.

Delodajalci morajo sami zagotoviti teste, in sicer v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem za varnost pri delu. Za testiranje se podjetja lahko dogovorijo tudi z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti, vključno s pooblaščenimi mobilnimi enotami, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva za zdravje.

Seznam krajev, kjer so imeli težave zaradi lažno pozitivnih testov, vse daljši

Polzela, Murska Sobota, Kranj, Ajdovščina, včeraj še Cerklje ob Krki in Ravne na Koroškem.Vsem tem krajem je skupno, da so imeli na množičnem testiranju s hitrimi testi, ki jih je dobavilo zloglasno podjetje Majbert Pharm, zelo slab rezultat, na koncu pa se je izkazalo, da je šlo 'le' za lažno pozitivne teste. To pa je privedlo do nemalo sitnosti z organizacijo dela v šolah in vrtcih, saj so morali zaposleni, ki so imeli sprva pozitiven test – čeprav v resnici niso bili okuženi – ostati doma.

Iz regijskega štaba CZ za Severno Primorsko so nam danes še sporočili aktualno stanje na Ajdovskem. "Že včeraj je bilo pri testiranju zaposlenih v izobraževanju in vzgoji na dveh lokacijah (Dobravlje in Ajdovščina) kar 20 pozitivnih izvidov. Na ponovljenem testiranju, po metodi PCR, pa so bili vsi negativni. In zgodba se je nadaljevala tudi danes, ko je bila na vrsti za testiranje še manjša skupina šolnikov. Med 51 opravljenimi testi je bilo 11 pozitivnih (21,6 odstotka). Vsem so nato opravili še PCR test. Od tega jih je bilo osem negativnih, rezultate treh pa še čakamo."