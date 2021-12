Paragijeva: Kar smo o nezanesljivih hitrih testih govorili mi, je potrdil tudi WHO

48 policistov je na dvanajstih lokacijah pod drobnogled vzelo nakup hitrih testov, ki jih je država kupila od podjetja Majbert Pharm. Kriminalisti so med drugim opravili preiskave na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, ministrstvu za zdravje in na sedežu Majbert Pharma. Preiskovali so sum zlorabe uradnega položaja in oškodovanja javnih sredstev v višini 1,2 milijona evrov. Osumljenih je sedem oseb. So med njimi tudi fantje z rajskih otokov, lastnika podjetja Majbert Pharm Klemen Nicoletti in Alan Eferl ter njun sodelavec Luka Lah, ki v slovenski javnosti že dolgo dvigajo prah? Na vprašanja novinarjev ne odgovarjajo.

Mikrobiologinja Metka Paragi, ki je bila aprila po njenih razkritjih, da so testi neučinkoviti, odpuščena z mesta vodje referenčnega laboratorija za covid, je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da je zadovoljna zaradi sproženih hišnih preiskav. "Stroka je že davno povedala svoje. Že januarja je opozarjala dr. Tomičeva kot vodja skupine za hitre teste. Potem smo znotraj NLZOHA direktorico obvestili, povedala sem v državnem zboru, kaj je bilo vse narobe, aprila sem bila odpuščena. Odpustiti vodjo referenčnega laboratorija za covid je problematično. Drugo vprašanje pa je tudi, zakaj nihče od mojih ljudi ni bil vključen v verifikacijo hitrih testov, kar je nedopustno. V DZ smo bili zaslišani strokovnjaki," je dejala in ponovila, da testi po ugotovitvah strokovnjakov ne ustrezajo razpisnim pogojem.

"To, kar smo govorili mi, je potrdil tudi WHO. Oba testa so dali na črno listo in ju označili z 'nepriporočljivo'. Tudi skupina nemških zdravnikov je dala enega od dveh testov za samotestiranje na negativno listo, saj so ugotovili celo 47-odstotno občutljivost. Sprašujem se, zakaj nismo mogli testirati štirih ali petih testov in potem izbrati najboljšega?"

Po njenem mnenju bi moral NLZOH verifikacijo zavrniti, tega pa ni storil.