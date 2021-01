Kje in kdaj se lahko testirate na novi koronavirus?

Zdravstveni dom Celje omogoča prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom v hali A na Celjskem sejmišču, in sicer od danes do četrtka od 12. do 16. ure. Nato bo urnik prilagojen glede na potrebe. Vse, ki se bodo odločili za hitro testiranje, v zdravstvenem domu prosijo, naj v primeru gneče med čakanjem ohranjajo medsebojno razdaljo in nosijo masko.

Za prebivalce Mestne občine Ljubljana je testiranje v izvedbi ljubljanskega zdravstvenega doma na voljo v Športni dvorani Kodeljevo med 11. in 15. uro, sprejem je bil možen do 14. ure, naročanje ni potrebno. " Občani, ki bi se želeli testirati, naj s seboj prinesejo osebni dokument in zdravstveno izkaznico, obvezno je nošenje zaščitne maske ," sporočajo iz zdravstvenega doma.

Zdravstveni dom Šentjur izvaja brezplačno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce občin Šentjur in Dobje. Testiranje bodo izvajali od danes do četrtka med 14. in 18. uro v kontejnerju za stavbo omenjenega zdravstvenega doma.

V avli kranjske občine so množično testiranje s hitrimi testi pod okriljem Zdravstvenega doma Kranj izvajali danes od 10. do 13. ure, do preklica pa ga bodo izvajali vsak delovni dan z izjemo srede med 9. in 13. uro. Ob sredah bodo testiranje izvajali v občini Cerklje v stari lekarni. " Bolni oziroma tisti z znaki bolezni naj se pri osebnem zdravniku naročijo na testiranje pred Zdravstvenim domom Kranj, kjer bodo prišli na vrsto predvidoma še isti dan, " so sporočili s kranjske občine.

V Zdravstvenem domuNovo mestoso povedali, da bo brezplačno množično testiranje s hitrimi testi v avli Kulturnega centra Janez Trdina v Novem mestu potekalo danes, v sredo in petek med 10. in 16. uro. Udeleženci testiranja morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja in telefonsko številko, na katero bodo prejeli izid testiranja. Testiranja s PCR testi enako kot do zdaj potekajo v zdravstvenem domu, so dodali.

V Zdravstvenem domuBrežicebo testiranje s hitrimi antigenskimi testi potekalo danes med 11. in 16. uro ter v torek v enakem času v avli Športne dvorane Brežice. Na množičnem testiranju pričakujejo večjo udeležbo. Na uro naj bi predvidoma preverili 20 do 30 posameznikov, je povedal direktor Zdravstvenega doma Brežice Dražen Levojević.

Hitra testiranja bodo za občane dostopna od srede tudi v Domu krajanov v Ajdovščini, in sicer vsak dan med 12. in 16. uro. Prav tako bodo odprli telefonsko številko in elektronski naslov, kjer se bo mogoče prijaviti na cepljenje proti covidu-19. So pa v Zdravstvenem domu Ajdovščina opravili nekaj testov na prisotnost protiteles pri zdravnikih, ki so sumili, da so že preboleli covid-19, rezultati so njihovo domnevo potrdili, je za STA povedal direktor ZD Ajdovščina Egon Stopar.

V Mariboru bo hitro testiranje potekalo po abecednem redu

V mariborskem zdravstvenem domu bodo prostovoljno presejalno testiranje prebivalcev Mestne občine Mariborna okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi začeli v torek. "Našli smo ustrezen prostor na centralni lokaciji zdravstvenega doma, ki ima poseben vhod, saj ne želimo mešati te zdrave populacije, kateri je namenjeno to množično testiranje, in ostalih, ki prihajajo v zdravstveni dom," je povedal pomočnik direktorja za zdravstveno nego Aleksander Jus.

Testiranje bo potekalo vsak dan med delovnikom od 7.30 do 14.30 v pritličju zdravstvenega doma na Partizanski cesti 14 a v središču Maribora. Da bi preprečili gnečo in zmanjšali čas čakanja na testiranje, so uvedli abecedno vrsto za termin testiranja. Tako so v času med 7.30 in 8.30 vabljene osebe, katerim se priimek začne s črko A, B, C, Č ali D, uro pozneje osebe s priimki od E do I in tako naprej.

Jus je pojasnil, da so se dosedanjih množičnih testiranj udeleževali tudi ljudje s simptomi koronavirusne bolezni. "Zelo pomembno je, da takšne osebe še vedno navežejo stik s svojim osebnim zdravnikom in gredo na testiranje na našo vstopno točko za covid-19," je povedal.

Hitra testiranja drugod po državi

Od torka bo prostovoljno in brezplačno testiranje na voljo tudi na Goriškem. Kot so danes sporočili z novogoriške občine, bo Zdravstveni dom Nova Gorica to izvajal za prebivalce občin Nova Gorica, Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba na parkirišču pri sodišču ob Kidričevi ulici v Novi Gorici. Testiranje bodo v tem tednu izvajali od torka do petka od 9. do 13. ure, prihodnji teden pa že od ponedeljka.

Po podatkih regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko bo Zdravstveni dom Idrija testiranje začel predvidoma v sredo, druge podrobnosti še niso znane. Na Tolminskem bo hitro testiranje potekalo v prostorih osnovne šole Tolmin, podatkov o tem, kdaj se bo testiranje začelo, še ni.

Zdravstveni dom Ptujtestiranja s hitrimi testi organizira na parkirišču pred domom (kontejner 2) danes do 14. ure, v torek od 12. do 17. ure, od srede do petka pa od 9. do 14. ure. V ambulanti Kidričevo pa bo brezplačno testiranje potekalo v torek med 9. in 11. uro, so sporočili iz Zdravstvenega doma Ptuj.

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bo brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi na novi koronavirus za občane kamniške občine začel v torek. Testiranje bo potekalo v Domu kulture Kamnik v torek od 8. do 14. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure, v četrtek bo testiranje potekalo od 12. do 18. ure, v petek pa od 8. do 14. ure, so sporočili z Občine Kamnik.

V Slovenj Gradcu so testiranja s hitrimi testi organizirana v prostori MKC Slovenj Gradec od ponedeljka do petka med 6.30 in 10.30. Testiranja bodo organizirana tudi na smučišču Kope, in sicer v soboto, nedeljo in ob praznikih od 7. do 11. ure, je zapisano na spletni strani Zdravstvenega doma Slovenj Gradec.

V Črni na Koroškem je brezplačno testiranje na novi koronavirus omogočeno danes od 12. ure v prostorih Kulturnega doma Črna, so sporočili iz občine. V Dravogradu pa bo testiranje s hitrimi testi potekalo v sredo od 9. do 15. ure. Testiranje bo potekalo na dveh lokacijah, v Dravogradu v dvorani Špic D in v Šentjanžu v dvorani Doma borcev. Na testiranje lahko pridejo tudi občani drugih občin, so sporočili iz dravograjske občine.

Za prebivalce občine Šentjernej bo Zdravstveni dom Novo mesto izvajal testiranje v avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju, in sicer v torek in četrtek med 10. in 14. uro, so sporočili z občine.