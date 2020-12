Hojs: Na mizi bo zaprtje južne meje, za vrnitev domov pa obvezen PCR test

Slovenci so se množično odzvali na možnost hitrega testiranja, v Ljubljani so čakali tudi več kot dve uri. Državna sekretarka Marija Magajne pravi, da so bili nad tako velikim odzivom pozitivno presenečeni. Napovedala je, da bodo v prihodnjih dneh še testirali in to v vse več krajih. Za testiranje so se sicer dogovarjali z lokalno skupnostjo.

Vseeno bo med prazniki veljal seveda poostren nadzor nad spoštovanjem ukrepov. Notranji minister Aleš Hojs na vprašanje, kako stroga bo policija za božič in novo leto, ocenjuje, da glede na to, da so vsi vnaprej obveščeni o prazničnem režimu, "pretirana strogost ne bo potrebna". "Verjamem, da bodo vsi upoštevali, kar piše v odlokih, sicer pa bo policija na delu vse praznične dni, kot je to tudi sicer običajno in opravljali bodo svoje naloge," pravi.

Kdo pa bo torej te dni lahko prehajal občinske meje in s kakšnim namenom? Odlok o prehajanju občinskih mej – skupaj s 13 izjemami, ostaja v veljavi, pravi minister Hojs. "Je pa vlada sklenila, da v času od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure omogoči prost pretok državljanov med občinami, enako velja med 31. decembrom od 12. ure in 1. januarjem do 20. ure. Je pa to namenjeno izključno obisku družine, pri čemer se lahko druži šest odraslih oseb, otroci do 15. let so iz tega števila izključeni."