Hojs: Od ponedeljka na shodih dovoljeno zbiranje do 100 oseb

Potem ko je Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja in vladi naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države, je notranji minister Aleš Hojs danes na novinarski konferenci sporočil, da je bila vlada dolžna taki odločitvi slediti.

Ustavno sodišče se ni opredelilo do prepovedi porok in drugih slavji, ampak zgolj do shodov. Vlada bo zato v naslednjem tednu razpravljala tudi o tem, kaj bo z ostalimi zbiranji.

"Glede na odločitev US se dovoljuje zbiranje ljudi na organiziranih shodih, skladno z zakonom. Torej, shodi so dovoljeni, v kolikor se organizirajo v zaprtih prostorih do ene osebe na 30 kvadratnih metrov. Podobna zadeva je za shode, ki se bodo organizirali na prostem. Tam je omejitev ena oseba na 10 kvadratnih metrov, v kolikor so to osebe iz istega gospodinjstva je oseb lahko več. Zgornja številka omejitve pa je 100. Pri tem mora biti medsebojna razdalja več kot 1,5 metra ," je pojasnil.

Pojasnil je, da sta pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida-19 na Ustavno sodišče vložila dva državljana. "Ena oseba je v preteklosti že večkrat organizirala te shode. Zanimivo v tej pobudi je to, da oba navajata, da se z določenimi politikami ne strinjata, zato je nujno, da se shodi oz. protesti dovolijo. Zanimivo pa je tudi to, da nasprotujeta nekaterim vladnim ukrepov za zajezitev epidemije, ker niso zadostni."

Vse, kar je vlada storila v tem času omejevanja okoli shodov in prireditev, porok in ostalih slavji, je po Hojsovih besedah služilo zgolj enemu interesu, in ta je, da v največji meri zajezi medsebojna druženja in tako prepreči širjenje virusa. Vlada se je v tem odloku naslanjala na zakon o nalezljivih boleznih, ki take omejitve dopušča. Posredno pa je upoštevala tudi Ustavo, trdi Hojs.

Vlada je v odgovoru na to ustavno pobudo posebej izpostavila zadnje strokovne študije, kjer so opisane ključne poteze, ki so potrebne za preprečevanje epidemije. Prva je zamejevanje oz. omejevanje stikov, druga je zaprtje izobraževalnih institucij, tretja so ukrepi na mejah. Četrti ukrep je splošni ukrep do dostopa do zaščitnih sredstev, peti omejitev gibanja posameznikov in šesti, ki je najbolj drastičen, je t. i. lockdown.