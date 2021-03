Hojs: Prav je, da bodo ljudje imeli uro več za vrnitev z rekreacije ali s polja

Policijska ura je v Sloveniji v veljavi že več kot 140 dni, njena odprava pa je predvidena v rumeni fazi. Tako bi lahko v dveh rumenih statističnih regijah prišlo do odprave te omejitve. Notranji minister Aleš Hojs , ki je prepričan, da je policijska ura pripomogla k omejevanju epidemije, je dejal, da je skrajšanje predlagal vsled premika ure, ki bo sledil konec meseca. "Dan se bo podaljšal in mislim, da je prav, da imamo ljudje v spomladanskih mesecih, ko se bomo več rekreirali in na primer izvajali dela na poljih, več časa, da prispemo na dom."

Kot je dejal Hojs, bo policijska ura skladno z vladnim epidemiološkim semaforjem odpravljena v regijah, ki so rumene. "Sam bom predlagal, da se v rumenih regijah odpravi tudi policijska ura. To bilo smiselno in v skladu s semaforjem, je pa stanje v jugovzhodni regiji znova slabše, tako da ne vem, kako se bo strokovna skupina odločila. Tudi vezano na to, ali terase v tej regiji ostanejo odprte," je povedal.

Minister je komentiral tudi uvedbo cepilnega potnega lista, kateremu je naklonjen. Po njegovem prepričanju bo Slovenija zavezela stališče, ki ga bo zavzel večji del EU. "To bi pripeljalo k temu, da bi bila transparentnost in možnost potovanja večja in da bi vsi tisti, ki bi bili cepljeni in bi želeli potovati, to počeli in imeli možnost brez kakšnih problemov," je pojasnil minister in dodal, da ob tem ostaja zelo velika ovira. "EU je nesposobna oz. slabo sposobna nabavit cepivo za vse. Ne moremo imeti cepilnega lista samo za nekatere, v kolikor ne moremo omogočiti cepljenje vsem tistim, ki bi to želeli."

Glede prehoda državne meje pa je dejal, da je največ težav na zahodni meji. "Trudimo se, da bi na nekaterih mestih oz. kontrolnih točkah izvajali testiranje za vse tiste, ki jim je tako testiranje obvezno na sedem dni." Po zadnjih informacijah bo to možno v Kopru, Gorici in še na dveh drugih mestih, je še dejal minister.