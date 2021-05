Hojs bo predlagal sprostitev omejitve zbiranja na 25 udeležencev

Glede na semafor sproščanja ukrepov je Slovenija sicer še vedno v oranžni fazi, a zelo blizu prehodu v rumeno. To bi dosegli, ko bi število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 500, sedemdnevno povprečje okužb pa pod 600. Po trenutnih podatkih je to povprečje 606, v bolnišnicah pa zdravijo 508 covidnih bolnikov.

Prav tako bo predlagal, da testiranje dvolastnikov, šolnikov, učencev in ostalih, ki dnevno prehajajo zahodno mejo, ne bi bilo več obvezno. V dobrem mesecu in pol testiranj se je po njegovih besedah namreč izkazalo, da ni prav velike nevarnosti, da bi omenjeni predstavljali veliko tveganje za širjenje okužb.

Morebitnih sprememb režima na meji Hojs še ni podrobneje pojasnjeval. Je pa potrdil, da se zdravniška stroka posvetuje o tem, ali bi bil en odmerek cepiva AstraZenece lahko dovolj za prehod meje. Za tiste, ki so bili enkrat že cepljeni in so pozneje covid-19 preboleli, pa drugi odmerek cepiva ne bi bil potreben, torej bi bili izenačeni s tistimi, ki so prejeli dva odmerka, je pojasnil.

Glede poenotenja pogojev prehajanja meje s Hrvaško se ministra za zdravje z obeh strani meje po Hojsovih besedah še intenzivno dogovarjata. Verjame, da zadržkov za takšen dogovor, ki jih je hrvaška stran imela še pred časom, zdaj ne bi smelo biti več, saj se epidemiološka slika v Sloveniji v zadnjem obdobju izboljšuje.