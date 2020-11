Hojs je za tiste, ki pozivajo h kršenju vladnih odlokov, predlagal celo zapor

Do 417 evrov – globa, ki bo, ko bodo šesti protikoronski paket sprejeli še poslanci, postala krepko višja. Točno 24-krat višja za vse, ki ne bodo upoštevali prepovedi sestajanja na javnih krajih. Še višje – do 15 tisoč evrov – pa bodo kazni za tiste, ki bodo na primer protestnike pozivali k demonstracijam.

Notranji minister Aleš Hojs je včeraj v parlamentu postregel s številkami. Od prvega maja je bilo 376 javnih shodov. "So bili, vsaj tako so govorili tisti, ki so tam bili, neorganizirani, neprijavljeni in neskladni z aktualnimi odloki – po domače povedani nezakoniti."

Po poročanjuDela je Hojs vladi predlagal celo spremembo kazenskega zakonika, s katero bi tiste, ki bi pozivali h kršenju vladnih odlokov, za tri mesece lahko celo zaprli. "Ko sem videl, kaj se je dogajalo v četrtek, sem bil zelo neprijetno presenečen, celo razburjen, ko me je policija obvestila, da jim je tožilka povedala, da naj ne sanjajo o tem, da bodo enega od priprtih tudi procesirali, zato sem tudi predlagal, da bi bilo smiselno bolj natančno v kazenski zakonik napisati, da je možen celo priporni nalog oz. jih procesirati kot kaznivo dejanje. Je pa na podlagi tega, kar je povedala ministrica za pravosodje, ki je temu nasprotovala, bila podana rešitev, ki je sedaj na mizi, torej drastično povišanje kazni," je pojasnil sinoči v oddaji 24UR ZVEČER.

Pa se mu zaporna kazen ne zdi nesorazmeren ukrep v primerjavi s težo kršitve, saj ne gre za kršenje zakona, le vladnega odloka? "Gre za posebno stanje, epidemijo, kršenje Zakona o nalezljivih boleznih. Ta primerjava je sicer malce nerodna, ker nikakor ne podpiram aktivnosti, ki jih je počel gospod Šiško, ampak spomnite se – njega so procesirali, ker je ravno tako vabil na neko zbiranje, kjer so se ne vem kaj pogovarjali, na koncu so ga celo zaprli. Meni se zdi nerazumljivo, kako je nemogoče, da na podlagi obstoječe zakonodaje procesiramo tudi tiste, ki so povzročili ali pozivali na take nerede, kot so bili v četrtek."

Že po obstoječi zakonodaji je možno, dodaja Hojs, da ste obtoženi kaznivega dejanja, tudi če ni posledice, torej če vozite pod vplivom alkohola nad določeno vrednostjo in tudi če ne pride do nesreče, ste potencialni storilec. "Predlog, ki sem ga dal, v novem protikoronskem zakonu ni bil upoštevan, lahko pa, da bo kaj podobnega vneseno v novo kazensko zakonodajo," je napovedal.