V rdečih regijah popolna prepoved zbiranj, omejitev gibanja in nošnja mask na prostem

Vlada je sprejela nove ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa. Sprememba odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih prinaša popolno prepoved zbiranja nad 10 ljudi, v rdečih statističnih regijah pa od polnoči velja splošna prepoved zbiranj, druženj, porok, je na novinarski konferenci dejal notranji minister Aleš Hojs.

V rdečih regijah so prepovedani tudi verski obredi, poroke... torej vsa zbiranja in prireditve, potrjuje Hojs. Prepoved združenja ne velja le za javna mesta, a policija ne bo vdirala na domove, dodaja Hojs. Se bo pa odzvala na poziv zdravstvenega inšpektorata, sosedov in podobno... "Policija se lahko odzove na klice sosedov in preverja upoštevanje odloka tudi v domovih posameznikov."

Prepovedano je gibanje iz posamezne rdeče regije, tudi prehajanje iz rdeče v rdečo regijo. Gibanje zunaj regije pa ni prepovedano za prebivalce oranžnih regij. Torej če ste iz Kopra, lahko potujete v Ljubljano, je pa tako gibanje odsvetovano, je dejal Hojs.

Delna omejitev gibanja predvideva izjeme, podobne kot v spomladanskih mesecih: to so odhod in prihod z dela, opravljanje gozdarskih in kmetijskih dejavnosti, opravljanje dejavnosti zaradi zavarovanje zdravja ali premoženja, varstvo oseb ali negovanje družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev, če ste lastniki nepremičnine v drugi regiji.