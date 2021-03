Stroka nasprotuje policijski uri, Hojs: Ta ukrep je še kako potreben

Da je to nujno, je še dejal Hojs, saj se po njegovih besedah epidemiološka slika v Sloveniji slabša.

Notranji minister Aleš Hojs je kot gost v oddaji 24UR ZVEČER uvodoma komentiral sredino vladno odločitev, da poostri nadzor na meji: "Vračamo se v tisti režim, ki smo ga že poznali: torej vstop samo na določenih kontrolnih točkah," je pojasnil in dodal, da bo danes vladi predlagal še, da se nekatere izjeme, ki do zdaj lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev (na primer delovni migranti in zamejski Slovenci, ki na našo stran vozijo svoje otroke v šole in vrtce), po novem testirajo vsaj enkrat tedensko.

Spomnimo, epidemiolog dr. Mario Fafangel je že pred časom dejal, da je vpliv policijske ure lahko celo kontraproduktiven. "V Sloveniji imamo že druge omejitve, zaprte lokale in druge dejavnosti, zato s policijsko uro le premikamo interakcije v notranje prostore, kjer se dogajajo ali izvajajo na nenadzorovan način," je izjavil Fafangel.

Poslanec socialdemokratov Predrag Baković pa mu je odvrnil, da policijska ura traja že skoraj pet mesecev in da se je v tem času epidemiološka slika tako boljšala kot slabšala, in se mu zato ta ukrep ne zdi sorazmeren. Predvsem pa na vlado od predlagateljev pobude za odpravo policijske ure leti očitek, da celo stroka meni, da je ta ukrep nepotreben.

Baković je v oddaji prav tako izpostavil, da je policijska ura "tako invaziven ukrep, da bi se moralo ne na tedenski, pač pa na dnevni ravni preverjati, ali je ta ukrep še primeren ali ne".

Da ukrep policijske ure v tej fazi epidemije ni sorazmeren, menijo tudi člani strokovnega sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Da s tem ni seznanjen, je na to odgovoril Hojs in dodal, da je od zadnje svetovne pandemije minilo več kot 100 let,"zato nekaterih stvari preprosto ni mogoče izmeriti".

"Vsekakor pa je dejstvo, da ta ukrep preprečuje intenzivnejše stike med ljudmi, zato je še kako potreben in še kako sorazmeren," je še dodal.

Baković je nadaljeval, da se ljudje lahko družijo tudi do 21. ure in se zaradi ukrepa potem ne vrnejo domov, pač pa prespijo pri ljudeh, kamor so se odpravili na obisk. Hojs pa stranki SD očita, da je takšna pobuda le "politični populizem".

"Ne gre za nikakršen populizem, vladi želimo dopovedati, da so ljudje že siti tega," je še dejal Baković.

Ukinitev policijske ure ostaja v rumeni fazi vladnega načrta sproščanja ukrepov, je zaključil Hojs.