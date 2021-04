Bi lahko vlada kmalu ukinila omejitev prehajanja med regijami?

Notranji minister Aleš Hojs je ocenil, da bi lahko vlada že konec tega tedna odločala o ukinitvi omejitve prehajanja med statističnimi regijami. Ob ugodni epidemiološki sliki v naslednjih 14 dneh pa Hojs napoveduje možnost prehajanja meja za lastnike nepremičnin v tujini, a ob pogoju negativnega testa.

Po koncu 11-dnevnega velikonočnega zaprtja je vlada določila, da se celotna država obarva rdeče. Tako velja, da je prehajanje med statističnimi regijami prepovedano, razen v primeru 13 izjem. A kot je v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija pojasnil notranji ministerAleš Hojs, bi se to lahko kmalu spremenilo. Po njegovih besedah se je strokovna skupina odločila za uvrstitev v rdečo fazo, ker so bile razlike v regijah očitne - nekatere so že izpolnjevale pogoje za oranžno ali rumeno fazo, spet druge so bile rdeče. Konec tega tedna bi lahko vlada že odločala o ukinitvi omejitve prehajanja med regijami, je napovedal Hojs. Glede poletnih dopustov v tujini je Hojs prepričan, da bodo ob zadostni precepljenosti mogoči. Se pa morda obetajo spremembe za lastnike nepremičnin v tujini. Hojs je v oddaji napovedal, da bi lahko v 14 dneh uvedli možnost prehajanja mej za lastnike nepremičnin v tujini ob pogoju negativnega testa. Vse je sicer odvisno od epidemiološke slike v Sloveniji.

Kakšen bo režim prehajanja meje s Hrvaško v poletnih mesecih, še ni jasno. FOTO: AP

Iz civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - Odprite nam meje pa so medtem sporočili, da je odvetnikMatjaž Šalovenna ustavno sodišče vložili še drugo pobudo za začetek postopka ustavnosti. Čeprav je zahtevo vložil v lastnem imenu, zastopa z njo tudi interese in zahteve civilne iniciative. Ti so prepričani, da so z vladnim odlokom kršene njihove temeljne človekove pravice in svoboščine, saj jim odlok onemogoča izvajanje njihove lastninske pravice.

Hrvaška omogoča vstop v državo z negativnim hitrim ali PCR- testom, potrdilom o prebolelem covidu-19 ali cepljenju.

Odlok prav tako po njihovi oceni določa nesprejemljive, nesorazmerne in neživljenjske pogoje za vrnitev v državo v 12 urah, saj se v tem času na nepremičninah ne da storiti praktično ničesar ter pogojuje vstop s predložitvijo dragih PCR-testov. Številni lastniki nepremičnin na Hrvaškem niso bili že osem mesecev, saj je vlada ves čas omejevala prehod meje, dodajajo v civilni iniciativi. Ustavnemu sodišču so zato v pobudi predlagali, da zadrži izvajanje 10. in 11. člena odloka ter da sodišče vladi naloži, da ta zagotovi neovirano izvrševanje lastninske pravice. Prvo pobudo Šalovena je sicer ustavno sodišče sprejelo v reševanje in odločilo, da bo o njej odločalo prednostno. V civilni iniciativi je združenih 7.800 članov, preticijo za odprtje meja pa je podpisalo več kot 4100 oseb.