Hongkong bo elektronsko nadziral gibanje prebivalcev, okuženih s covidom

Hongkonške oblasti so odredile obvezno nošenje digitalnih zapestnic za vse tiste posameznike, ki bodo pozitivni na covid-19. Zapestnica bo sledila njihovem gibanju in jim tako preprečila, da bi zapustili dom oziroma odrejeno karanteno. Na ta način želijo oblasti preprečiti širjenje virusa. Elektronska zapestnica naj bi gibanje okuženih spremljala prek tehnologije Bluetooth, omrežij Wi-Fi ali GPS-a.

Nov zdravstveni načrt, ki ga je v ponedeljek predstavil mestni sekretar za zdravje Lo Chung-mau, bo v veljavo stopil ta petek. "Zagotoviti moramo, da bo domača izolacija bolj učinkovita, hkrati pa naj ostane humana," je dejal Chung-mau. Vsi kršitelji obvezne odredbe bodo kaznovani z globo v višini 3200 evrov in s kaznijo do šest mesecev zapora, poroča britanski časopis The Guardian.

Hkrati bodo tudi drugod po mestu preverjali zdravstveni status obiskovalcev. Državljani bodo v javne prostore lahko vstopili le, če bo njihova QR koda zelena. Ljudje z rdečimi in rumenimi kodami ne bodo smeli na prizorišča z visokim tveganjem, kot so bolnišnice in ustanove za nego starejših. Koda se bo sicer pobarvala rumeno v primerih, ko bodo ljudje v tesnem stiku z okuženo osebo oziroma takrat, ko so se bodo vrnili s potovanja. Rdeče pa se bo obarvala v primerih, ko bo posameznik okužen. Odločitev oblasti o obvezni nošnji zapestnic je sprožila kar nekaj kritik. Varuhi človekovih pravic poudarjajo, da gre za vdore v zasebnost posameznikov in za omejevanje njihovih svoboščin. Hkrati lokalni strokovnjaki opozarjajo, da imajo hongkonški zdravstveni kodeksi in zapestnice lahko neželene posledice: ljudje se bodo pač odločili, da ne bodo poročali o pozitivnih rezultatih testiranja. Hongkong sicer v povprečju poroča o približno 2500 pozitivnih primerih na dan, vendar nadaljnji statistični podatki morda ne bodo v celoti odražali dejanskega stanja. "Morda bo čez teden ali dva stopnja okuženosti nižja. Pa ne zato, ker se je prenos okužbe zmanjšal, ampak zato, ker ljudje ne poročajo," je dejal Ben Cowling s katedre za epidemiologijo na šoli za javno zdravje Univerze v Hongkongu.

icon-expand Mesto Hongkong sledi strategiji ničelne tolerance do covida-19. Z uvajanjem dodatnih ukrepov deluje nasprotno kot večina drugih svetovnih držav. Še zmeraj obratujejo tudi t.i. izolirni centri, kamor so napoteni nekateri pacienti, ki jim je bila odrejena karantena. FOTO: Shutterstock