Hongkong in Japonska odpirata meje za mednarodne turiste

Vlada Hongkonga je po več kot dveh letih in pol strogega nadzora pandemije napovedala konec uradne karantene za mednarodne potnike. V skladu z novimi pravili, ki bodo začela veljati 26. septembra, bodo morali prihajajoči potniki ob prihodu opraviti tridnevno samokontrolo. Vrata tujim turistom sicer odpira tudi Japonska.

Zaradi pešajočega gospodarstva, odliva tujcev in zaskrbljenosti, da je finančno središče, nekoč znano kot "svetovno mesto Azije", zaostalo za preostalim svetom, ki se je premaknil od pandemije, se je hongkonška vlada odločila, da sprosti omejitve glede covida. K slednjemu so vsekakor pripomogli tudi pritiski poslovne skupnosti in nekaterih uradnikov za javno zdravje.

Novi ukrepi Hongkonga prihajajo več kot 900 dni po tem, ko je mesto prvič uvedlo mejne omejitve marca 2020, in skoraj dve leti po tem, ko je decembra 2020 odredilo hotelsko karanteno za vse mednarodne goste. Najdaljše obdobje karantene se je raztegnilo na 21 dni. Potniki, ki so bili med karanteno pozitivni, so bili premeščeni v določene objekte, včasih tudi v taborišča, ki jih vodi vlada.

Izvršni vodja Hongkonga John Lee je na težko pričakovani tiskovni konferenci dejal, da se je število okužb v mestu stabiliziralo, kar omogoča odpravo karantene. "Upamo, da bomo dali dovolj prostora za ponovno povezavo Hongkonga in oživitev našega gospodarstva," je dejal. Prihajajoči popotniki bodo lahko tridnevno samokontrolo opravili doma ali na kraju po lastni izbiri. V tem času bodo lahko šli ven, vendar bodo imeli na nekaterih mestih prepovedan vstop. Potnikom pred vkrcanjem na letalo tudi ne bo treba več predložiti negativnega testa PCR, bodo pa 24 ur pred vkrcanjem morali imeti negativen hitri antigenski test. 2., 4. in 6. dan po prihodu bodo morali opraviti PCR-test, vsak dan, sedem dni zapored, po prihodu, pa bodo morali narediti hitri antigenski test. V tridnevnem obdobju spremljanja bodo ljudje pod mestno digitalno zdravstveno kodo dobili jantarno barvo, ki jim bo preprečila vstop v kraje, kot so bari ali restavracije.

icon-expand Japonska odpira svoje meje FOTO: Shutterstock