Na oddelku za žilne bolezni v UKC Ljubljana okuženih 10 pacientov in 10 zaposlenih

V nedeljo so pristojni potrdili 75 novih primerov koronavirusa ob opravljenih 1034 testih, kar predstavlja 7,2-odstotni delež pozitivnih testov.

Na dopoldanski novinarski konferenci je vladni govorec Jelko Kacin opozoril, da je postelj, namenjenih bolnikom s covidom-19, vse manj. Trenutno je v Sloveniji hospitaliziranih 107 oseb, na intenzivni negi jih je 21. Predstojnica Infekcijske klinike doc. dr. Tatjana Lejko Zupancpaje dejala, da so zaznali okužene med zdravstvenimi delavci, in sicer na Kliničnem oddelku (KO) za žilne bolezni, en primer okužbe pa na oddelku za pljučne bolezni in alergije.

Na izjavi za javnost sta spregovorila strokovni direktor interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Zlatko Fras ter generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar.

Kot napovedujejo v UKC Ljubljana, bodo podrobno spremljali stanje zaposlenih in ostalih bolnikov. Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb skupaj z oddelkoma preverja vse stike ter odreja ukrepe in pogoje za nadaljnje varno delo."Ker se podoben scenarij lahko zgodi na vseh oddelkih, prosimo zaposlene za večjo pozornost pri spremljanju lastnega zdravstvenega stanja in vodje k vnaprejšnjemu razmisleku o rešitvah," poudarjajo.