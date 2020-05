Hotelirji o novih standardih v turizmu: Z razkuževanjem bomo 'pretiravali'

Direktor ljubljanskega hotela Slon in prvi mož združenja hotelirjev Jamnik je poudaril, da bo velik izziv pri novih standardih implementacija, zlasti pri manjših obratih. "Če si polovično zaseden, delaš izgubo," je spomnil. Tako bodo hoteli na eni strani skušali kar se da zaščititi svoje goste in zaposlene pred okužbo, a hkrati ostati dobičkonosni.

Glede odziva potrošnikov na novo realnost Jamnik vidi "dve resnici" – na eni strani so tisti, ki menijo, da se ob pretirani skrbi za varnost in higieno izgublja pristen stik z gostom, na drugi strani pa so ljudje, ki jih takšno delovanje pomirja. Tako pričakuje tudi dve struji potrošnikov, eno, ki bo raje izbirala manjše zasebne namestitve, in drugo, ki bo zaupala velikim institucijam z vzpostavljenim nadzorom in standardi.

Postogna je med drugim izpostavil pomen digitalizacije, v katero se v avstrijskem Falkensteiner Hotels & Resorts močno usmerjajo. "Tehnološki napredek loči zmagovalce od poražencev," je izpostavil in izrazil prepričanje, da je v Sloveniji stanje digitalizacije v hotelirstvu "porazno". V pandemiji se je zato težko hitro odzvati. Digitalizirati recepcijo in razvijati infrastrukturo traja, je spomnil.

Na drugi strani je direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdraviliščIztok Altbauer sicer prikimal pomenu digitalizacije, a obenem izpostavil, da v sodobni družbi človek vse bolj potrebuje tudi odklop od naprav. Hkrati umeščanje Slovenije kot zelene, zdrave in gostoljubne ne bo imelo smisla, če bomo vse digitalizirali, je izpostavil.

V zdraviliških obratih sicer še vedno ne vedo, kdaj bodo sploh lahko začeli sprejemati goste. V. d. generalne direktorice direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarski razvoj Helena Cvikl je poudarila, da bodo poskusili čim prej odpreti vse nastanitvene obrate v Sloveniji, a to ni odvisno le od gospodarskega ministrstva. Postavljeni akcijski načrt je predvideval prvo odpiranje manjših ponudnikov z 12. majem, a je prišlo do nekajdnevne zamude. Pri večjih hotelih upa, da se bodo postavljenega datuma, ki je 1. junij, držali ali ga celo prehiteli.

Direktorica podjetja Goodplace Apihova pa je ob skrbi za goste in zaposlene opozorila še na eno pomembno vprašanje, in sicer odnos do lokalnih skupnosti. "Odgovornost turizma je, da skrbi tudi za varnost in zdravje prebivalcev Slovenije," je poudarila.

Odnos do tujih gostov se bo spremenil

Vse države namreč nimajo enake epidemiološke slike kot Slovenija, turisti, ki bodo prihajali k nam, pa bodo potencialen vir okužb. Zato je ob odpiranju meja na mestu tudi skrb za lokalno prebivalstvo. "Če se na račun turizma v nekaterih krajih zgodijo dodatne infekcije, bo panoga za to odgovorna. Te odgovornosti se moramo začeti zavedati," je prepričana Apihova.

Obenem se bo po njenih besedah odnos prebivalcev do tujih turistov spremenil tudi zato, ker so v času krize s koronavirusom marsikje "dobili svoja mesta nazaj – in mislim, da jih ne bodo zlahka znova prepustili turizmu na tak način in v takem obsegu kot prej". Zato bo pomembno, kako bodo destinacije in ponudniki v prihodnje naslavljali domačine.

"Danes, ko drugih turistov ni, smo mi dobri in lahko odkrivamo destinacije. Ko bodo začeli prihajati tuji turisti, pa slovenski gostje morda ne bodo več tako nagovorjeni. Gostje si te stvari zapomnimo," je izpostavila. "Začeti moramo razmišljati, kako bo te stvari turistični sektor nagovarjal," je dodala.

STO v maju pripravlja še tri spletne seminarje, in sicer na temo gastronomije, destinacij in doživetij prihodnosti ter odnosa do turista.