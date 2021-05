Hitri testi kar v nastanitvah?

Odzivi hotelirjev so sicer različni - od navdušenja do skepse. Medtem ko eni testiranje na lokaciji pozdravljajo, imajo drugi pomisleke.

Več kot petdeset odstotkov. Toliko znaša delež še neporabljenih turističnih bonov. Pa bodo poletno turistično sezono tudi letos rešili domači gostje? Na to vsekakor ciljajo ponudniki turističnih nastanitev. Številni zato že zdaj objavljajo atraktivne ponudbe in prve goste privabljajo z akcijskimi cenami. Lahko gosta privabijo še s kakšno dodatno storitvijo?

"Nastanitveni obrat lahko svojim gostom ponuja testiranje tudi na lokaciji nastanitvenega obrata, v kolikor zagotovi, da testiranja, kot že rečeno, izvaja pooblaščeni izvajalec ministrstva za zdravje," je na torkovi novinarski konferenci povedala vladna govorka Maja Bratuša.

Kot navajajo na spletni strani ministrstva, je to tako vsak javni kot zasebni zdravstveni zavod in fizična oseba s koncesijo, ki za odvzem in izvedbo hitrega testa na terenu od ZZZS-ja prejme tudi povračilo stroškov - 12 evrov neto na test.

Medtem nekateri hotelirji idejo pozdravljajo idejo. "To je zelo dobra ideja. Olajšalo bo prihod naših gostov, da ne bodo iskali na drugih lokacijah testiranja," je dejal lastnik in direktor Rimskih termValerij Arakelov. Drugi na to možnosti gledajo precej bolj zadržano.

Z zdravstvenega ministrstva odgovarjajo, da povpraševanja s strani hotelirjev do zdaj še niso prejeli, je pa možno, da so povpraševanje naslovili neposredno na izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Aleksander Pinter iz družbe Hoteli Eurotas je dejal, da "ko govorimo o individualnih gostih, z individualnimi pričakovanji ter z individualnimi karakteristikami odhoda in prihoda iz hotela pa je to bistveno težje. Je pa dejstvo to, da moramo tehtno premisliti, preučiti in dejansko ugotoviti, kakšni so potem dejanski učinki za to, da se nekdo dejansko odloči za tako varianto in biva pri nas."To bi bila sicer dobra rešitev za večje turistične skupine, meni Pinter. "Ko pa govorimo o individualnih gostih z individualnimi pričakovanji z individualnimi karakteristikami odhoda in prihoda iz hotela pa je to bistveno težje."

In prav takšni gostje bodo tudi letos močno prevladovali, pričakujejo na slovenski obali.