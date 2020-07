V Domu starejših Hrastnik bodo vzpostavili nove rdeče cone

Krizni sestanek je prinesel zgolj obljubo obeh ministrstev, da bodo poskušali zagotoviti dodatne kadre. Za pomoč pri obvladovanju situacije se bo ponovno aktiviralo tudi civilno zaščito ter hrastniški Rdeči križ. Pomoč so obljubili tudi v mariborskem UKC, kjer bo njihova ekipa strokovnjakov pripravila načrt za reorganizacijo dela ter za dodatna izobraževanja zaposlenih in morebitnih novih sodelavcev.

V poznih večernih urah se je zaključil krizni sestanek župana Hrastnika Marka Funkla in direktorja Doma starejših Hrastnik Draga Kopušarja s predstavniki ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V Domu bodo vzpostavili nove rdeče cone

"Stališče doma, Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in občine ostaja, da bi bilo treba okužene oskrbovance namestiti zunaj domov, saj jim v domu ne moremo nuditi takšne zdravstvene oskrbe, kot bi jo potrebovali, saj za to nimamo potrebnih pogojev. A žal stališče ministrstva ostaja nespremenjeno, torej, da se v bolnišnice namesti le tiste obolele oskrbovance, ki potrebujejo hospitalizacijo. Na podlagi tega se tako v domu pripravljamo na vzpostavitev novih (rdečih) con," je povedal direktor hrastniškega doma Kopušar. Dodal je, da se zaradi kadrovske stiske ter posledične fizične in psihične obremenitve zaposlenih boji, da bodo delavke in delavci pregoreli."V primeru, da pride do kakšne bolniške, pa v tem trenutku kot direktor ne vem, kako bom organiziral delo. Poziv vsem zdravstvenim delavcem, da nam priskočijo na pomoč, tako še velja."

Včeraj je bilo izmed 18 obolelih stanovalcev v šempetrsko bolnišnico prepeljanih sedem, 10 okuženih jih ostaja v rdeči v coni v domu. Do zdaj so bili testirani vsi stanovalci in zaposleni, v teh dneh pa začenjajo že kontrolne brise, ki bodo pokazali realno stanje. A stiska je tudi pri zdravih oskrbovancih, ki imajo zaradi zaprtja doma onemogočene kakršnekoli socialne stike in izhode, kar je za njih še posebej težko, so v sporočilu za javnost zapisali pri Občini Hrastnik.

Župan medtem pravi, da je pričakoval več pomoči države."Pričakovali smo, da ima država po prvem valu, ko so se z enako situacijo spopadali v domovih za starejše v Šmarju pri Jelšah, Ljutomeru in Metliki, pripravljene rešitve, a jih nima, tako da so direktorji domov v celoti prepuščeni improvizaciji."

A koronavirus se znotraj občine ne širi zgolj v domu starejših, novo žarišče imajo na Logu in Novem logu. V teh naseljih bodo tako začeli razkuževanje večstanovanjskih objektov, ponovno se bodo obrnili tudi na inšpekcijo in jih prosili, da še enkrat preverijo spoštovanje izdanih odločb o karanteni, še sporočajo iz hrastniške občine.