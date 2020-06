Hrvaška bo predvidoma poostrila nadzor na meji s Srbijo, BiH in Črno goro

Ker na Hrvaškem pretežno beležijo okužbe, vnešene iz tujine, je že v torek civilna zaščita pozvala k sprejetju strožjih ukrepov na meji z državami, kjer je epidemiološka slika slabša. Po besedah načelnika štaba Borasa Mandića trenutne razmere na Hrvaškem kažejo, da so takšni ukrepi potrebni za vse osebe, ki prihajajo iz teh držav. To velja tudi za hrvaške državljane.

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je med današnjim obiskom v Dalmaciji dejal, da je zjutraj prejel dobre novice. V primerjavi z včerajšnjimi relativno slabimi rezultati, ko so našteli 30 novih okužb, naj bi jih bilo danes manj, je novinarjem povedal Beroš. Uradni podatki bodo sicer znani okoli 13. ure. Že zdaj je sicer znano, da novih okužb niso zabeležili v Istri. Včeraj so jih tam potrdili tri. Eden od okuženih je bil srbski turist, dva pa sta se vrnila iz Bosne in Hercegovine.

Zdravstveni minister je državljane pozval k spoštovanju varnostnih ukrepov. Od strokovnjakov je tudi izvedel, da je prek 92 odstotkov vseh okuženih, ki so mlajši od 60 let brez kliničnih simptomov, kar Beroša zelo veseli. Po njegovem mnenju je to dokaz, da je virus mutiral in oslabel.

Beroš je sicer danes spregovoril tudi o hrvaškem premierju Andreju Plenkoviću , ki se ne želi samoizolirati po tem, ko je bil v stiku z okuženim tenisačem Novakom Đokovićem. Kot je dejal, nihče ne gre v samoizolacijo na lastno željo, temveč le to odredi stroka. Ker tega niso storili, Beroš ne vidi razloga, da bi se premier samoizoliral. Plenković se je sicer testiral že trikrat, na testiranju pa je bila tudi njegova družina. Vsi so bili negativni.

Notranji minister Davor Božinović je nato napovedal, da se bodo pristojni sestali še danes in spremenili režim na meji s Srbijo, Bosno in Hercegovino in Črno goro. Pričakovane so tudi omejitve pri državljanih Kosova in Severne Makedonije, kjer se razmere poslabšujejo. Mej sicer ne mislijo popolnoma zapreti, uvedli bodo predvidoma obvezno karanteno ob prihodu v državo.

V Zagrebu, kjer so danes potrdili 11 novih okužb, bodo medtem danes razpravljali o ponovni uvedbi uporabe zaščitnih mask v javnem prometu in zaprtih prostorih. Mestna občina napoveduje, da bi lahko prebivalcem, ki ne bodo nosili maske, prepovedali vstop v omenjene javne prostore. Spomnimo. V Zagrebu so v zadnjih dneh potrdili več okužb, ki so bile povezane z obiskom enega od nočnih klubov. Ta je zdaj zaprl svoja vrata za obiskovalca. Okužen je tudi zaposleni v športni dvorani Dom Sportova in osnovnošolec, ki se je po tem, ko je že bil okužen, udeležil rojstnodnevne zabave.

Za šest današnjih okuženih imajo epidemiologi vse potrebne podatke, za pet pa ni jasno, kjer so se okužili. Niso bili namreč v kontaktu z že diagnosticiranimi primeri ali na potovanju v tujini.

Epidemiološke razmere v Zadru so medtem stabilne. Poleg že okuženih tenisačev in trenerjev ter petletnega otroka, ki se je z njimi družil, niso odkrili novih okužb. Zjutraj so testirali 11 vzorcev, vsi so bili negativni. V samoizolaciji je 132 ljudi.

Prvi primer so odkrili v nedeljo, potem ko je bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrovpriznal, da je okužen s koronavirusom, v Monaku pa so ga testirali ob vrnitvi iz Zadra. Na koronavirus so bili pozitivni tudi hrvaški tenisač Borna Ćorić ter trenerja Novaka Đokovića in Dimitrova. Đoković je včeraj javil, da sta tako on kot njegova žena Jelena pozitivna.

Eno od novih žarišč je tudi samostan v Slavoniji v mestu Đakovo. Deset sester usmiljenk je bilo včeraj pozitivnih na koronavirus, potem ko sta se dve vrnili s pevskih vaj iz Kosova. Več kot 140 ljudi je v samoizolaciji, zaprt je tudi tamkajšnji vrtec. Včeraj so pristojni odvzeli več kot 180 vzorcev, od tega so bili trije pozitivni. Rezultati nekaterih testov so nejasni in bodo jih še enkrat testirali, je danes za HRT povedal epidemiolog zavoda za javno zdravstvo v Osijeku Karlo Kožul. Kot je dodal, so vsi kontakti obolelih pod nadzorom. Nune, ki so delale v vrtcu po prvih podatkih naj ne bi bile okužene.

V bolnišnici so štiri osebe, ki so razvile simptome in imajo predhodne kronične bolezni.

V Srbiji znova uvajajo nekatere ukrepe proti širjenju virusa

V Srbiji danes znova uvajajo nekatere ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ki so jih pred tem že ukinili. V državi so namreč v torek potrdili več kot 100 novih primerov okužbe. To se je zgodilo prvič od začetka maja, ko je število okužb začelo upadati, piše STA.

Od danes je znova obvezna uporaba zaščitnih mask v javnem mestnem in medmestnem prometu, potniki brez mask pa ne smejo vstopiti v vozila, je sporočila srbska vlada po sestanku kriznega štaba. Državljanom priporočajo, naj uporabljajo maske v vseh zaprtih prostorih, zlasti pa na poštah, v bankah, javnih ustanovah, trgovinah in nakupovalnih središčih. Krizni štab je priporočil tudi prepoved obiskov v bolnišnicah, tako kot v času izrednih razmer, ki so veljale med 15. marcem in 8. majem. Takrat je pred vhodi v bolnišnice stražila vojska in preprečevala morebitne incidente.

Po podatkih srbskega ministrstva za zdravje so v torek ob 6025 opravljenih testih potrdili 102 nova primera koronavirusa, skupno pa 13.092. Covidu-19 je podlegla še ena oseba, skupno pa 263. V bolnišnicah se zdravi 775 bolnikov, od tega jih je 19 na ventilatorjih.