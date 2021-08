Hrvaška bolnišnica bi plačilo odškodnin preložila na necepljene delavce

"Če zdravniki ali medicinske sestre niso cepljeni in bolnika okužijo s covidom-19, je mogoče dokazati, da niso bili sprejeti vsi zaščitni ukrepi, ki so na voljo zdravstveni ustanovi. Če mora bolnišnica plačati odškodnino, lahko enak znesek tudi sama zahteva od necepljenega delavca, ki je okužil pacienta. Bolnišnica je namreč kot delodajalec zaposlenim omogočila cepljenje," piše v dopisu, zaposlenim v bolnišnici v Osijeku, ki so ga pridobili hrvaški mediji.

Dopis je sledil po vložitvi prvega tovrstnega odškodninskega zahtevka na Hrvaškem. Družina 84-letnice je od zagrebškega kliničnega centra zahtevala plačilo odškodnine v višini 632.000 kun (84.370 evrov). Kot je poročal Jutarnji list, je pacientka v bolnišnico prišla povsem zdrava, nato pa se je tam okužila in na koncu za posledicami covida-19 tudi umrla. Bolnišnica je zahtevek zavrnila, saj trdi, da ni dokazov, da se je pokojna okužila v bolnišnici. Ni znano, ali se bo družina zdaj odločila za tožbo.

Direktor bolnišnice v Osijeku Željko Zubčić je za Jutarnji list pojasnil, da z dopisom ne pritiska na necepljene zaposlene. Dolžnost bolnišnice je namreč, da obvešča svoje zaposlene o možnih scenarijih in posledicah morebitnih tožb, meni. "Glede na to, da je bil prvi odškodninski zahtevek že vložen proti bolnišnici na Hrvaškem, smo zaposlene še enkrat pozvali k odgovornemu vedenju, hkrati pa jih obvestili o možnih tveganjih, če pride do tovrstne situacije."