Hrvaška čez noč spremenila pravila: za vstop obvezno ustrezno potrdilo

Kot so sporočili s PU Celje, so ugotovili, da je Hrvaška 30. 6. 2021 sprejela nov odlok, ki je stopil v veljavo s 1. 7. 2021. S tem predpisom uvajajo t. i. zeleno digitalno potrdilo skladno z uredbo EU. Tako držav ne delijo več po barvah, ampak za vstop zahtevajo ali zeleno digitalno potrdilo ali pa drugo dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti oz. negativni test (HAG ali PCR).

Od danes naprej morajo državljani Slovenije in tudi ostalih držav, ki so na zelenem seznamu, za vstop na Hrvaško imeti eno od opisanih potrdil. Vstop na Hrvaško brez dokazil, kot je še veljalo do včeraj, ni več mogoč, zaradi česar na mejnih prehodih nastajajo kolone.