Hrvaška dodatno sprošča pogoje za vstop turistov, na meji kmalu hitri pas za vstop?

Hrvaška turistična zveza (HUT) je danes sporočila, da so prejšnji konec tedna na Hrvaškem ob rahljanju epidemioloških ukrepov odprli 133 hotelov in 65 kampov. Hrvaški mediji poročajo, da je bilo v nedeljo na Hrvaškem približno 22.000 turistov, od tega največ Slovencev in Nemcev.

Pričakujejo, da bodo do konca meseca z uvedbo spletne aplikacije dodatno olajšali vstop državljanom Slovenije. Spletna aplikacija bo omogočala tudi vzpostavitev hitrega pasu za vstop turistov na meji, je napovedalo hrvaško ministrstvo za turizem.

Do konca maja bodo potovanja čez hrvaško mejo omogočili tudi turistom iz Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške, junija pa tudi iz Nemčije in Poljske, so dodali v sporočilu za javnost.

Prav tako so napovedali, da bodo do konca maja odprli kampe v hrvaški Istri, Kvarnerju in Dalmaciji, medtem ko junija pričakujejo odprtje večine hotelov in vseh ostalih turističnih storitev, so objavili na spletni strani hrvaškega ministrstva za turizem.

Objavili so tudi sporočila HUT, v katerem so izpostavili, da je poleg dogovorov o enostavnejšem in hitrejšem vstopu turistov čez hrvaško mejo treba sprožiti tudi koordinirane in natančno usmerjene oglaševalske kampanje na trgih, s katerih pričakujejo turiste.