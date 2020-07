Hrvaška je presegla mejo 4000 potrjenih okužb, v Zagrebu 22 novih primerov

V Vukovarsko-sremski županiji so potrdili osem novih okužb, testirali pa so 123 oseb. Od vseh okuženih na tem območju je tudi pet zdravstvenih delavcev. V Istrski županiji so potrdili eno novo okužbo pri tujem državljanu, ki je prišel iz Srbije, v Zadarski županiji pa imajo štiri nove primere.

Včeraj so na Hrvaškem poročali o 92 novih primerih, s tem pa je število aktivno okuženih naraslo na 1204. Število potrjenih okužb je danes preseglo 4000, v državi pa so zaostrili ukrepe glede nošenja zaščitnih mask, ki so zdaj obvezne tudi v storitvenih dejavnostih. Varuhinja človekovih pravic Lora Vidović je ob tem poudarila, da morajo biti maske dostopne vsem, ki si jih ne morejo privoščiti. Ob tem je dodala, da socialnim ogroženim ne sme biti otežen dostop do zdravnikov ali socialnih delavcev.

V Zagrebu so v zadnjih 24 urah opravili 480 testov in potrdili 22 okužb.

V Splitsko-dalmatinski županiji so opravili še 289 testov in odkrili devet okužb. Med njimi je tudi državljan Združenega kraljestva. Šest oseb je hospitaliziranih v splitski bolnišnici. V Virovitiško-podravski županiji so potrdili en nov primer, in sicer pri ženski srednjih let, ki se je okužila na maturantski zabavi. V Šibensko-kninski županiji pa so odkrili okužbo pri mlajši ženski iz Vodic, ki je bila v bližnjem kontaktu z obolelo osebo iz Splitsko-dalmatinske županije.

Še šest okužb so potrdili v Brodsko-posavski županiji, od začetka julija pa so potrdili 83 novih okužb, kar je v povprečju pet dnevno. V Zagrebški županiji, kjer je trenutno 57 aktivnih primerov, pa so potrdili še dve novi okužbi.

V hrvaški prestolnici pa so potrdili kar 22 novih okužb. Kot so povedali na tiskovni konferenci, so postavili nov rekord pri številu opravljenih testov, saj jih je bilo kar 480.

Minister za zdravje Vili Beroš je na seji vlade povedal, da je v tem valu epidemije umrlo 12 oseb, večina med njimi je imela pridružene bolezni. Odstotek okuženih glede na število testiranih je 4,05, povprečna starost pa 47 let. Novih žarišč v državi v zadnjem tednu ni bilo, a epidemiološka slika se je poslabšala, zato je državljane pozval k odgovornemu obnašanju in potrpljenju.