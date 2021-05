Hrvaška korona statistika spodbudna: nekateri ponudniki znižali cene namestitev

Razkošni apartma v bližini Splita, s pogledom na marino, polno jaht, čaka petične goste. Ceno 2.500 evrov na noč so znižali na 1.500. Sobarica Nada Vrca skrbi, da je vse temeljito razkuženo in varno. Kot večina sodelavcev je tudi sama zavihala rokav. "Cepila bi se že zaradi sebe, ne glede na delovno mesto. Tudi zaradi svoje družine, ker tega res še ne bo konec in moramo tudi mi pomagati, da se to konča," razlaga sobarica v splitskem hotelu Nada Vrca.

Cepljenje hrvaških turističnih delavcev je v polnem razmahu. "Mislim, da bomo imeli boljšo sezono, kot sem pričakoval pred mesecem dni," še pravi lastnik splitskega hotela Mike Saran.

Stezice v Narodnem parku Krka so videti skorajda kot nekoč. Vračajo se tudi tuji obiskovalci. Nizozemska turistka Emma Gommapa tako opisuje ukrepe v državi: "Ne smeš plavati kar povsod kot včasih. Sprva sem pomislila, da je to velika škoda. Toda ko sem ugotovila, da so območje obvarovali, je zelo lepo. Upam, da bo tako tudi ostalo."