Na Hrvaškem novo žarišče Kutina. V bolnišnici v Požegi okuženih 15 zaposlenih

Na Hrvaškem so včeraj potrdili novih 52 primerov okužbe, skupno je tako aktivnih 930 primerov, med njimi 89 bolnikov potrebuje bolnišnično zdravljenje. Znova pa se je pokazala nevarnost večjih druženj in zabav za širjenje okužbe. 12 novih primerov okužbe je bilo namreč povezanih s poroko v Splitu, pristojne službe pa pričakujejo še več okužb, saj je bilo na poroki približno 150 ljudi, 120 gostov je v samoizolaciji. Gre sicer za že drugo poroko v zadnjih desetih dneh, kjer se je okužilo več ljudi.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je tako že v torek napovedal možnost dodatnih ukrepov in zaostrovanja že obstoječih, tudi za poroke. V današnji jutranji oddaji Dobro jutro na Hrvaškem pa je dejal, da je zatem dobil na stotine elektronskih sporočil "jeznih mladenk" in organizatorjev tovrstnih dogodkov. Ob tem je poudaril, da nikoli ni govoril o prepovedi porok, le o zmanjšanju števila ljudi.

Uradnih najnovejših podatkov o novih okužbah za danes še ni, so pa podatke sporočile civilne zaščite nekaterih županij. V Splitsko-dalmatinski županiji so tako na novo odkrili šest primerov okužbe, štiri v Splitu in po eno v Kaštelu in Sinju. V Osiješko-baranjski županiji so potrdili tri nove primere okužbe, enega v Požeško-slavonski, v Vukavarsko-sremski pa pet novih primerov. Štirje novi primeri so bili potrjeni v Primorsko-goranski županiji, v Istrski pa novih pet primerov okužbe s koronavirusom. V Zagrebu so potrdili 13 novih primerov.

Novo žarišče Kutina

Novo žarišče je medtem postalo mesto Kutina v Sisaško-moslavški županiji. Vir širjenja virusa v Kutini je postala zasebna zabava. V zadnjih nekaj dneh so potrdili 11 primerov okužbe, je sporočila civilna zaščita. "Poslabšanje se je začelo z enim dogodkom, zabavo ob opravljeni diplomi. Razširilo se je po vsem mestu," so sporočili na tiskovni konferenci. Epidemiologi vse stike gostov na zabavi še iščejo, za njih bo odrejena samoizolacija. Testirali so okoli 100 ljudi, gre za mlade osebe, ki niso kazale simptomov okužbe.

Direktor Splošne bolnišnice v Požegi Željko Glavić je potrdil, da je okuženih kar 15 zaposlenih v bolnišnici, šest zdravnikov, sedem medicinskih sester in dva druga zaposlena. Gre za zaposlene na oddelku za nevrologijo, pljučne bolezni in nujne medicinske pomoči. 25. junija naj bi v bolnišnico prišla pacientka, ki ni vedela, da je okužena s koronavirusom. Bila je na več pregledih, pri tem pa se je okužilo več zaposlenih, je dejal Glavić za hrvaške medije.