Hrvaška ministrica: Zavračamo Kacinove navedbe, da je stanje pri nas dramatično

Hrvaški zdravstveni minister ocenjuje, da gre pri ukrepih, ki sta jih uvedli Slovenija in Avstrija ob vrnitni s Hrvaške, za politični pritisk, ki pa je po njegovem mnenju zaradi bližajočega se šolskega leta legitimen. Ministrica za turizem pa zavrača Kacinove navedbe, da je stanje v državi dramatično.

Hrvaška ministrica za turizem Nikolina Brnjac je po seji ožjega kabineta vlade dejala, da z avstrijskimi in slovenskimi kolegi redno komunicira glede ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa in številu okužb na Hrvaškem. Zagotovila je, da stalno in transparentno predstavljajo podatke o okužbah v državi in po županijah. "Glede zadnjih izjav govorca Vlade Republike Slovenije za koronavirus Jelka Kacina, zavračamo njegove navedbe, da je stanje na Hrvaškem dramatično," je bila jasna ministrica. Kacin je namreč danes slovenske državljane pozval, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države, saj da se stvari hitro slabšajo. Hrvaška ministrica je dejala, da je ravno Slovenija že ves čas ključna za končni rezultat hrvaškega turizma. Kot pravi, so na Hrvaškem junija zabeležili približno 270 tisoč prihodov in 1,1 milijona nočitev slovenskih turistov, julija pa je na Hrvaškem počitnikovalo okoli 382 tisoč slovenskih turistov, ki so opravili okoli 3,4 milijona nočitev. "Po preliminarnih kazateljih za avgust (z vključno 18. avgustom) smo trenutno na okoli 238 tisoč prihodov in 2,2 milijona nočitev Slovencev, od katerih se 71,4 odstotka ustvarja v Istri, na Kvarnerju in Liki. Radi bi poudarili, da je ravno v teh treh županijah evidentiranih vsega skupaj 10 primerov novookuženih s covidom-19 v zadnjih 24 urah," je po poročanju N1 sporočila ministrica.

icon-expand Ukrepi Slovenije in Avstrije pomenijo dodaten udarec že tako slabi turistični sezoni na Hrvaškem FOTO: Shutterstock

Izpostavila je tudi dejstvo, da se "njihovi turisti na Hrvaškem počutijo varne, še posebej če pogledajo razmere v sosednjih državah". Percepcija Hrvaške je pri večini slovenskih turistov izjemno dobra, na Hrvaškem se počutijo varne, glede na to, da jo dobro poznajo in so lastniki številnih nepremičnin (več kot 100.000), je še dodala. Pričakuje, da bo slovenska vlada to upoštevala. Upa, da bi iz ukrepov lahko bile izvzete županije, kjer so epidemiološke razmere boljše, kot sta Istrska in Primorsko-goranska. Kot najbolj pomembno pa je izpostavila, da sedaj vsi na Hrvaškem spoštujejo ukrepe. Ko bo število okužb čez nekaj časa padlo, pa pričakuje, da bi nekatere ukrepe lahko revidirali.

Beroš: Zaostritev ukrepov držav za turiste s Hrvaške politični pritisk, a legitimen Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je ocenil, da gre pri zaostritvi ukrepov nekaterih držav do svojih državljanov, ko se vračajo s Hrvaške, za politični pritisk. "Na podlagi pogovorov s kolegi ministri za zdravje menim, da gre v vseh teh državah za politične pritiske. Približuje se jim začetek šolskega leta, nekaterim še prej kot Hrvaški, in želijo vzpostaviti nadzor nad svojimi epidemiološkimi razmerami," je dejal danes po seji ožjega kabineta vlade.

icon-expand Slovenci so bili eni najštevilčnejših turistov na Hrvaškem v letošnji sezoni FOTO: Dreamstime

Izpostavil je, da je to legitimno in da je to do svojih sosed počela tudi Hrvaška, je povedal v komentarju dejstva, da vse več držav, med njimi tudi Slovenija, poziva svoje državljane, naj se vrnejo domov. Hrvaška je v zadnjih 24 urah zabeležila največje število okužb doslej, Beroš pa je kot dobro izpostavil, da so več kot 35 odstotkov novih okužb kontakti že znanih bolnikov. Okoli 25 odstotkov novih okužb pa prihaja iz nočnih klubov in določenih večjih druženj. Beroš je zavrnil tudi trditev govorca slovenske vlade Kacina, ki jo je podal pred dnevi, da je na Hrvaškem že tretji val epidemije covida-19. Beroš je dejal, da niso prepričani, ali gre za drugi val, kaj šele tretji. Glede na to, da Kacin ni epidemiolog, pa meni, da njegove izjave ne gre jemati kot realne.