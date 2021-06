Hrvaška na zemljevidu ECDC zelena, na slovenskem pa še vedno oranžna

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je v četrtek posodobil podatke in objavil nov zemljevid, ki prikazuje epidemiološko sliko v evropskih državah. Čeprav je Slovenija izpolnila pogoje za uvrstitev na zeleni seznam, se je na slednjem nato znašel le vzhodni del države, zahodni pa še naprej ostaja oranžen.

Je pa nekaj zmede povzročila obarvanost Hrvaške na zemljevidu. ECDC sprva ni pridobil podatkov o epidemiološki situaciji na Hrvaškem, zato je našo južno sosedo obarval sivo. Hrvati so bili tako neprijetno presenečeni, saj so zaradi ugodne epidemiološke slike pričakovali uvrstitev na zeleni seznam. Kot je za hrvaški časnik Jutarnji list pojasnil dr. Bernard Kaić s hrvaškega inštituta za javno zdravje, so bili podatki pripravljeni, a je "zmanjkal en klik", da bi jih poslali. Napako so nato popravili in ECDC je pozno zvečer celotno Hrvaško obarval zeleno.