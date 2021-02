Hrvaška načrtuje nakup ruskega cepiva Sputnik V pred odobritvijo EU

Na Hrvaškem so od konca decembra lani proti covidu-19 cepili približno 81.670 ljudi, od tega je dva odmerka cepiva prejelo dobrih 54.400 državljanov. Cepijo s cepivi podjetij Pfizer in BioNTech, Moderna in AstraZeneca. Doslej so uporabili 136.080 odmerkov cepiv teh proizvajalcev, do konca marca jih pričakujejo še približno 600.000.

Število na novo okuženih v državi se medtem še naprej rahlo zmanjšuje, je na novinarski konferenci povedal vodja oddelka za nalezljive bolezni v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) Bernard Kaić. V zadnjih 24 urah so ob 7348 testih potrdili 502 okužbi. Prejšnjo sredo jih je bilo 577, v sredo pred tem pa 730. Izpostavil je, da je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev 119.

Na Hrvaškem je trenutno 2219 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 884 bolnikov s covidom-19, pomoč medicinskih ventilatorjev pa potrebuje 82 ljudi.

Skupno so na Hrvaškem od 25. februarja lani potrdili več kot 238.500 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5375 ljudi.