Turisti iz 10 držav brez omejitev na Hrvaško, prijavite se prek spletnega obrazca

Turisti iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške, Estonije, Latvije, Litve, Poljske in Nemčije bodo lahko na Hrvaško spet vstopali brez omejitev, tako kot pred pandemijo. Bodo pa morali pustiti svoje kontaktne podatke, kot so številka mobilnega telefona, naslov elektronske pošte in naslov bivanja na Hrvaškem. To je mogoče storiti po spletu ali na meji, a bo treba v tem primeru računati na nekaj več čakanja.

Hrvaška v celoti odpira svoje meje za državljane iz 10 držav, med njimi iz Slovenije, je napovedal hrvaški premierAndrej Plenković. Poleg Slovenije so na seznamu še Madžarska, Avstrija, Češka, Slovaška, Estonija, Latvija, Litva, Poljska in Nemčija, ob izboljševanju epidemioloških razmer pa bodo dodajali še druge. Državljanom omenjenih držav ne bo več treba navesti razloga za obisk, bodo pa morali pustiti svoje kontaktne podatke, je pojasnil notranji minister Davor Božinović. "Da bi zmanjšali čakanje na mejah, priporočamo tujim državljanom, da predložijo svoje podatkov prek spletnega mestaentercroatia.mup.hr," je svetoval Božinović. Stran je trenutno na voljo v angleškem in hrvaškem jeziku, v naslednjih dneh pa pripravljajo aplikacijo v 12 jezikih, tudi v slovenščini. icon-link Obrazec – za povezavo kliknite na sliko! Nova spletna stran je povezana z informacijskim sistemom hrvaške policije, vsi, ki bodo na ta način oddali svoje podatke, pa bodo potrdilo prejeli na elektronsko pošto. Prav tako bodo dobili priporočila hrvaških epidemiologov za ravnanje med obiskom. Potniki, ki podatkov ne bodo posredovali po spletu, bodo morali obrazce izpolnjevati na meji, kar pa bo vzelo več časa, je opozoril Božinović. Najverjetneje bodo v ta namen tudi oblikovali posebne kolone vozil.