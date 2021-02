Hrvaška odpira terase gostinskih lokalov, v Avstriji porast okužb

Prve okužbe v Avstriji niso bile presenečenje, saj so jih pred tem potrdili v več evropskih državah, a že kmalu zatem, v prvi polovici marca, je udarila afera Ischgl. V tem smučarskem središču na Tirolskem je namreč prišlo do hudega izbruha virusa, ki so ga nato številni domači in tuji smučarji, ki so se v strahu in pogosto okuženi vračali domov, razširili daleč naokoli.

V severni sosedi sicer prav danes mineva leto dni, odkar so tam potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom, in sicer pri nekem italijanskem paru v Innsbrucku. Od takrat so se spopadli z dvema valoma epidemije in preživeli tri stroga zaprtja ter po podatkih časnika Kronen Zeitung skupno potrdili okoli 450.000 okužb in skoraj 8500 smrti zaradi covida-19.

Na Hrvaškem je trenutno 2933 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 790 covidnih bolnikov, od katerih jih 70 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je 11.869 ljudi. Doslej so opravili 1.327.769 testov in okužbo potrdili pri 241.592 ljudeh. Umrlo je 5489 covidnih bolnikov. Okrevalo je 233.170 obolelih, je še objavil hrvaški štab.

Avstrijski kancler je sicer v sredo zvečer v televizijskem pogovoru za nemški časnik Bild pojasnjeval, zakaj se je Avstrija za razliko od Nemčije – ta ima dvakrat nižjo vrednost incidence od Avstrije, pa kljub temu ohranja strogo zaprtje – pred dvema tednoma in pol odločila za ponovno odprtje številnih trgovin, storitev in šol.

Kot je dejal, je postalo v Avstriji očitno, da po šestih tednih zaprtja to preprosto nima več nekega učinka. Ljudje so se vse manj držali pravil, vse več dejavnosti, ki so bile na papirju prepovedane, se je selilo v zasebno sfero. "Zaprtje, pri katerem nihče ne sodeluje, pa seveda nima nobenega smisla," je ocenil Kurz in izrazil razumevanje, da so ljudje po letu dni boja z epidemijo utrujeni in frustrirani.

Obenem je izpostavil strategijo množičnega testiranja prebivalstva, na katero zdaj stavijo in v okviru katere tedensko testirajo dobro četrtino prebivalstva."Več ljudi kot testiramo, več pozitivnih lahko umaknemo iz stikov, da ne okužijo še drugih," je poudaril kancler in dodal, da število novih okužb resda narašča, a vendarle ta porast s testiranjem upočasnjujejo in ga imajo pod nadzorom, obenem pa previdno odpravljajo določene omejitve in ljudem omogočajo več svobode.

Kot je še nadaljeval, lahko številne dejavnosti ostanejo odprte tudi v tretjem valu, vprašanje je le, kako hud in kako hiter bo ta. Zato po drugi strani tudi ponovnega zaprtja ni mogoče izključiti. "To je tekma s časom in z vsako osebo, ki bo cepljena, bomo majhen korak bližje normalnosti." V Avstriji so sicer doslej izvedli okoli 536.000 cepljenj proti okužbi z novim koronavirusom.

Češka prepoveduje potovanja v več afriških in južnoameriških držav

Češko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bo prepoved potovanja z nekaterimi izjemami veljala od 26. februarja do 11. aprila, poroča tiskovna agencija Reuters na spletni strani. Prepoved potovanj velja med drugim za Bocvano, Brazilijo, Južno Afriko, Kenijo, Malavi in Tanzanijo, vključno z Zanzibarjem.

Na Češkem so intenzivni oddelki zaradi hitrega naraščanja števila novih okužb in števila bolnikov, ki potrebujejo intenzivno bolnišnično nego, na robu zmogljivosti. Češka je po številu novih okužb na 100.000 prebivalcev v minulih 14 dneh – ta incidenca se nevarno približuje 1000 – v pandemiji ne le najhuje prizadeta država v EU, ampak tudi na svetu, je v torek poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih Worldometra se je doslej na Češkem z novim koronavirusom okužilo 1.037.430 ljudi, umrlo pa je 19.682 covidnih bolnikov.