Hrvaška ostaja rumena, Velika Britanija z rdečega na zeleni seznam

Vlada se je na današnji seji seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Odločila je, da se na seznam epidemiološko varnih držav (tako imenovani zeleni seznam) s 17. julijem 2020 uvrsti Poljsko, Avstralijo, Gruzijo, Novo Zelandijo, Ruando, Urugvaj, San Marino, Vatikan in Maroko (vse naštete države so bile prej na rumenem seznamu).

"Prav tako je med izjeme, za katere velja režim epidemiološko varnih držav, uvrstila nekatere države, ki sicer trenutno rahlo presegajo 14-dnevno incidenco največ 10 okužb na 100.000 prebivalcev, a v prejšnji oceni epidemiološke situacije te meje niso presegale in po podatkih prejšnje ter sedanje situacije trend za te države ne kaže bistvenega povečanja rasti okužb, podatki njihovih nacionalnih inštitutov so zanesljivi in je iz teh držav bilo sorazmerno malo vnosa okužb oziroma jih sploh ni bilo," pojasnjujejo na vladi.

Tako na zelenem seznamu ostajajo Avstrija, Belgija, Francija, Španija, tudi celotna Češka. Dodane so še Kanada, Monako (obe prej na rumenem seznamu) ter Andora in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (obe prej na rdečem seznamu).

Z zelenega seznama se s 17. julijem črta Islandija.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.