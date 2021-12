Na Hrvaškem zbrali potrebne podpise za referendum o ukinitvi covidnih potrdil

Most želi doseči, da bi se ukinila covidna potrdila oziroma preverjanje pogoja PCT, prav tako pa se zavzemajo za to, da bi se odločitve o sprejemanju ukrepov s hrvaškega štaba civilne zaščite prenesle k poslancem v saboru.

Glavni tajnik stranke Nikola Grmoja pričakuje, da bosta vlada in parlament v roku meseca dni od predaje podpisov te preštela in razpisala referendum. "Tokrat smo bolje pripravljeni. Če bo vlada s kakršnimi koli mahinacijami poskušala zaustaviti referendum, jim tega nikakor ne bi priporočil," je poudaril po poročanju HRT. Prepričan je, da tokrat ne bodo mogli krasti podpisov tako, kot so to počeli prej, saj pravi, da bodo morali za vsak podpis, ki ga bodo označili za neveljavnega, dokazati, zakaj so se tako odločili.

Premier Andrej Plenković je Most že pozval na javno štetje podpisov pred kamerami na Markovem trgu. "Kadar koli bodo pripravljeni, bo v redu. Z vsem spoštovanjem do naših državljanov, ki so dali svoj podpis, ta iniciativa je nesmiselna in ne bo spremenila toka vodenja epidemije. Kar se mene tiče, bi lahko že včeraj vse podpise prinesli na Markov trg," je dejal.

Poročali smo že, da je hrvaško ustavno sodišče ta teden presodilo, da so ukrepi za zajezitev širjenja pandemije covida-19 legitimni in zavrnilo predlog o presoji ustavnosti covidnih potrdil, pooblastil štaba civilne zaščite ter obveznega testiranja zaposlenih v zdravstvu in sociali.