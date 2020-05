Hrvaška policija odgovorila na najbolj pogosta vprašanja ljudi, ki želijo čez mejo

Na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva lahko najdete odgovore na najpogostejša vprašanja vseh, ki želijo vstopiti v državo. Na voljo so v hrvaščini, nemščini in angleščini.

V primeru, da ste tuji državljan in lastnik nepremičnine ali plovila na Hrvaškem, je treba na meji pokazati dokument, ki to potrjuje, pa naj gre za posestni list ali kupoprodajno pogodbo. Če se lastništvo dokaže, lahko z lastnikom v državo vstopijo tudi člani ožje družine.

Na (precej specifično) vprašanje državljana EU, ki ima na Hrvaškem poslovni sestanek in želi s seboj peljati tudi dekle, s katero je štiri mesece, so odgovorili, da mora na meji predložiti povabilo na sestanek. Dekle čez mejo ne more, če ni prav tako povabljena na sestanek. Za vse, ki niso državljani EU, a so poročeni s hrvaškim državljanom, pa velja, da bodo lahko vstopili v državo, če predložijo dokazilo zakona, recimo poročni certifikat.