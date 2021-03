Hrvaška nekoliko spreminja ukrepe na meji

Na Hrvaškem bodo 1. aprila uvedli tisto, kar je že jasno, da bo vsebovala uredba EU o potovanjih z napovedanimi digitalnimi potrdili, je izjavil hrvaški notranji minister. Povedal je, da bodo vstop v državo brez negativnega testa PCR omogočili potnikom, ki so preboleli covid-19, in tistim, ki so se cepili.

Od prihodnjega meseca bodo na Hrvaško lahko še naprej vstopili vsi, ki imajo negativen molekularni test (PCR) na novi koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Prav tako bodo dovolili v državo tudi potnikom, ki so v šestih mesecih pred vstopom na Hrvaško preboleli covid-19. "Tistim, ki so cepljeni proti covidu-19, pa je razumljivo, da bomo omogočili vstop v državo," je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović na novinarski konferenci hrvaškega štaba za civilno zaščito. Dodal je, da bodo na meji omogočili tudi hitre antigenske teste v skladu s seznamom testov, ki jih priznava Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). "Kakšnih posebnih olajšav ne bo, razen za otroke do 7. leta starosti, ki ne bodo potrebovali ne negativnega testa PCR ali hitrega angigenskega testa," je še dejal Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite. Napovedal je tudi, da se bodo do konca meseca odločili, ali bodo spreminjali epidemiološke ukrepe na državni ravni. Medtem so štabi civilne zaščite v posameznih županijah poostrili ukrepe za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, ker se soočajo z vse večjim številom novih okužb. Na Hrvaško bodo brez negativnega testa PCR lahko vstopili le tisti, ki so preboleli covid-19, in tisti, ki so se cepili. Med drugim se je približno polovica županij že odločila, da bodo znova uvedli pouk na daljavo za učence višjih razredov osnovne šole, kot tudi za vse dijake srednjih šol, razen za dijake zaključnih letnikov. V primorsko-goranski županiji naj bi v naslednjih 14 dneh dodatno omejili dovoljeno število ljudi, ki se lahko zberejo na javnih mestih, znova pa naj bi zaprli športne dvorane, gledališča, kinodvorane in muzeje. V dubrovniško-neretvanskih županiji bodo gostinskim lokalom vnovično prepovedali obratovanje na terasah. Znova bodo lahko prodajali samo hrano in pijačo za s seboj. Terase gostinskih lokalov bodo ostale odprte na južnodalmatinskih otokih Korčula, Mljet in Lastovo ter v nekaterih občinah na polotoku Pelješac, je potrdil Božinović.