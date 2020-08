Hrvaška v pričakovanju novih številk: opozorila dopustnikom, maske na prostem?

Med trenutno okuženimi v Vukovarsko-sremski županiji je tudi 14 zdravstvenih delavcev (dva zdravnika, šest zdravstvenih tehnikov ter šest drugih zdravstvenih delavcev). Vsi so v samoizolaciji. 24sata poroča tudi o okuženem državljanu Črne gore, ki so ga testirali pred vstopom v drugo evropsko državo. Moški je že na poti nazaj v domovino.

V Vukovarsko-sremski županiji so v minulih 24 urah zabeležili šest novih primerov okužbe z novim koronavirusom, v Brodsko-posavski in Primorsko-goranski županiji po pet, iz Istrske županije poročajo o dveh, iz Sisaško-moslovaške pa o enem. Na območju Ličko-senjske, Požeško-slavonske in Virovitiško-podravske županije ni novookuženih.

Epidemiologinja Sandra Šikić iz Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar je za Dnevnik Nove TV opozorila prebivalce, ki se vračajo z dopustov, kjer so se morebiti udeleževali različnih druženj, naj se ob vrnitvi domov izogibajo stikom s starejšimi in kronično bolnimi. Po njenih besedah bi lahko število okuženih v mestih na celini - še posebej v Zagrebu - na 'račun' dopustnikov vse bolj naraščalo, poroča portal Index.hr.

Zagrebški štab civilne zaščite je včeraj sicer poročal o 17 okužbah na območju prestolnice, a hrvaški mediji izpostavljajo, da so v to število zajeti le meščani, ki so se testirali v Zagrebu. Predstavnik Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak je namreč tekom popoldneva dejal, da so v Zagrebu potrdili 39 novih primerov okužb, številka pa da vključuje tudi osebe, ki so se testirale v drugih delih države, a imajo stalno prebivališče v prestolnici.

'Maske na prostem so logična poteza'

Epidemiolog iz hrvaške vladne skupine za covid-19 pa je za T-Portal komentiral pričetek šolskega leta. Dejal je, da bo prihajajoče šolsko leto poseben izziv. "V vsakem primeru bo zahtevno in verjetno bo tekom leta potrebnega veliko sprotnega prilagajanja. Če se okuži en otrok, bo moral celoten razred v samoizolacijo. To pomeni, da bo pouk moral potekati izmenično - v šolah in virtualno," besede neimenovanega epidemiologa navaja hrvaški portal.

Strokovnjak je ob tem še pozval podjetja, da - če je to le mogoče - delavcem omogočijo delo od doma, več pozornosti pa namesto delovnemu času posvetijo procesu in kakovosti opravljenega dela.

Dotaknil se je tudi zaščitnih mask - nošenje teh, tudi na prostem, bi bila v primeru slabšanja epidemioloških razmer po njegovem logična poteza, ki bi zagotavljala upoštevanje ukrepov in priporočil.